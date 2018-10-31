FotoÄŸraf: Muhammed Enes YÄ±ldÄ±rÄ±m/AA
BaÅŸsavcÄ±lÄ±k: KaÅŸÄ±kÃ§Ä± boÄŸuldu, ceset parÃ§alanÄ±p yok edildi
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±: KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'nÄ±n cesedi Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinin ardÄ±ndan parÃ§alanarak yok edilmiÅŸtir.
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n önceden yapÄ±lan planlama doÄŸrultusunda baÅŸkonsolosluÄŸa girer girmez boÄŸularak öldürüldüÄŸünü bildirdi.
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, "KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n cesedi öldürülmesinin ardÄ±ndan parçalanarak yok edilmiÅŸtir" ifadesini kullandÄ±.
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± ve beraberindeki heyetin, KaÅŸÄ±kçÄ± cinayeti çerçevesinde Suudi Arabistan'a davet edildiÄŸi bildirildi.
SavcÄ±lÄ±k, "Olayla ilgili yerli iÅŸ birlikçi bulunduÄŸuna dair Suudi Arabistan makamlarÄ±nÄ±n herhangi bir beyanÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± bildirilmiÅŸtir. GerçeÄŸin ortaya çÄ±karÄ±lmasÄ±na yönelik tüm iyi niyetli çabalarÄ±mÄ±za raÄŸmen görüÅŸmelerden somut sonuç elde edilememiÅŸtir" dedi ve "Suudi Arabistan'da tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirilen ÅŸüphelilerin ülkemize iadesi talebi yinelenmiÅŸtir" ifadelerini kullandÄ±. (AA)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 31 Ekim 2018 17:09
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