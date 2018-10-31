Ä°ktidar tercihini patrondan yana kullandÄ±: 6 kalemde vergi indirimi

Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak, ticari araÃ§, konut satÄ±ÅŸÄ±, beyaz eÅŸya gibi 6 tÃ¼ketim kalemine iliÅŸkin vergi ve harÃ§ indirimleri aÃ§Ä±kladÄ±.

Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak, yÄ±l sonuna kadar uygulanacak 6 kaleme iliÅŸkin Katma DeÄŸer Vergisi (KDV) ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimlerini açÄ±kladÄ±. Ä°stanbul Ticaret OdasÄ± BaÅŸkanÄ± paketten memnuniyet duyduÄŸunu ifade etti. Ä°ktisatçÄ± Prof. Dr. Ä°zzettin Önder ise mevcut iktidarÄ±n emekçilerin taleplerini karÅŸÄ±layamayacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, "“Asgari ücretle geçim saÄŸlayanlar gÄ±da dahi alamÄ±yor. Ä°ktidar tercihini burjuvaziden yana kullandÄ±” deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Albayrak, BakanlÄ±k konferans salonunda düzenlenen Vergi Denetim Kurulu (VDK) Strateji DeÄŸerlendirme ToplantÄ±sÄ±'nda açÄ±klamalarda bulundu.

Tüm kamuoyu ile önemli gördüÄŸü bir açÄ±klamayÄ± paylaÅŸmak istediÄŸini söyleyen Bakan Albayrak, yalnÄ±zca lüks tüketimde bulunabilecek kadar zenginleri ilgilendiren vergi indirimi paketini açÄ±kladÄ±.

Albayrak, yÄ±l sonuna kadar 6 baÅŸlÄ±kta KDV ve ÖTV indirimlerini devreye alacaklarÄ±nÄ± açÄ±klayarak, ÅŸöyle devam etti:

“Bunlardan birincisi, konut satÄ±ÅŸlarÄ±nda KDV oranlarÄ±nda yüzde 18'den 8'e indirim uygulamasÄ±nÄ± devam ettiriyoruz. Bu uygulama 31 Ekim'de bitiyordu, yÄ±l sonuna kadar devam edecek. Ä°kinci olarak, tapu harçlarÄ±nÄ±n yüzde 4'ten 3'e indirilmesi uygulamasÄ±nÄ± da yÄ±l sonuna kadar devam ettiriyoruz. Üçüncü baÅŸlÄ±k da mobilya sektörü. Bu alanda KDV oranÄ±nÄ± yüzde 18'den 8'e indiriyoruz. Dördüncü baÅŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z beyaz eÅŸya sektörü. Bu alanda uygulanan ÖTV oranlarÄ±nÄ± yÄ±l sonuna kadar sÄ±fÄ±ra indiriyoruz. BeÅŸinci baÅŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 1600 cc altÄ± motorlu araçlarda var olan ÖTV uygulamasÄ±nda 15'er puanlÄ±k indirime gidiyoruz. Son olarak da ticari araçlarda KDV oranlarÄ±nÄ± yüzde 18'den yüzde 1'e indiriyoruz.”

SaydÄ±ÄŸÄ± 6 baÅŸlÄ±ktaki uygulamanÄ±n, ekonominin hÄ±zlÄ± ÅŸekilde hareketlenmesi, piyasanÄ±n canlanmasÄ± için uygulanacaÄŸÄ±nÄ± iddia eden Berat Albayrak, indirimlerle hem enflasyonla mücadele hem de istihdam noktasÄ±ndaki ‘güçlü duruÅŸun’ devam etmesinin saÄŸlanmasÄ±nÄ± amaçladÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.

Bakan Albayrak'Ä±n açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± pakette, iÅŸçi ve emekçilerin bütçesinde büyük yer tutan, temel tüketim maddelerinde her hangi bir vergi indirimine yer verilmemesi dikkat çekti.

Ä°NDÄ°RÄ°M PATRONLARI MUTLU ETTÄ°

Ä°stanbul Ticaret OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Åžekib Avdagiç, Albayrak’Ä±n açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± vergi indirimlerini memnuniyetle karÅŸÄ±ladÄ±. Vergi indirimlerinin iç talep ve istihdamda etki yaratacaÄŸÄ±nÄ± ileri süren Avdagiç, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:

“Konutta KDV indirimine devam edilmesi ve tapu harçlarÄ±nÄ±n yüzde 4'ten 3'e indirilmesi Ä°stanbul Ticaret OdasÄ± olarak bizlerin de dile getirdiÄŸi bir öneriydi. Hayata geçirilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Vergi indirimi fÄ±rsatÄ±nÄ± hem tüketici hem de iÅŸ dünyasÄ± çok iyi deÄŸerlendirecektir."(Ankara/AA)

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‘Ä°KTÄ°DAR TERCÄ°HÄ°NÄ° BURJUVAZÄ°DEN YANA KULLANDI’

Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak’Ä±n açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± vergi indirimlerini Evrensel’e deÄŸerlendiren Ä°ktisatçÄ± Prof. Dr. Ä°zzettin Önder ise “Ä°ktidar tercihini tamamen patronlardan yana kullandÄ±” dedi. Düzenlemelerin burjuvazinin çÄ±karlarÄ±nÄ± gözettiÄŸini ifade eden Önder, bunu ÅŸöyle özetledi:

“Bu düzenlemeler tamamÄ±yla fabrikatörlere kazançtÄ±r. Piyasalar geniÅŸlesin, ürünler satÄ±lsÄ±n... DolayÄ±sÄ±yla her satÄ±ÅŸta yeniden üretim ve yeni sömürüyle yeni karlar ortaya çÄ±kacak. Ama bugün iÅŸten atÄ±lanlar var, maaÅŸ artÄ±rÄ±mÄ± alamayanlar var, zaten emekçilerin maaÅŸlarÄ± erimiÅŸ durumda. Bugün asgari ücretle geçim saÄŸlayanlar gÄ±da dahi alamÄ±yorlar. BÄ±rakÄ±n buzdolabÄ±, çamaÅŸÄ±r makinesi, mobilya, mesken... Bunlar kriz zamanÄ±nda konuÅŸulacak ÅŸeyler deÄŸil. Toplumun büyük kesimi zaruri ihtiyaçlarÄ±nÄ± ancak karÅŸÄ±layabiliyor. DolayÄ±sÄ±yla bence iktidar tercihini tamamÄ±yla burjuvaziden, patronlardan yana kullanmÄ±ÅŸtÄ±r, emekçilerden yana kullanmamÄ±ÅŸtÄ±r. Emekçiler de sanÄ±rÄ±m bunun farkÄ±na varmÄ±ÅŸtÄ±r.”

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‘ATILAN Ä°ÅžÇÄ°LERÄ°N Ä°ÅžÄ° KALANLARA YAPTIRILIYOR’

Paketin Bakan Albayrak’Ä±n açÄ±kladÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aksine enflasyonla mücadele ve istihdamÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± noktasÄ±nda etkili olamayacaÄŸÄ±nÄ± söyleyen Önder, patronlarÄ±n çÄ±kardÄ±klarÄ± iÅŸçilerin iÅŸlerini kalan iÅŸçilere yaptÄ±rarak krizi aÅŸmaya eÄŸiliminde olduÄŸunu, bu sebeple istihdamÄ±n artacaÄŸÄ±na ihtimal vermediÄŸini ifade etti. “Her sektörde kazanÄ±lan davranÄ±ÅŸ biçimleri kriz sona erse de devam eder. Yani bugün fÄ±rsattan yararlanarak emek çÄ±kartanlar yeniden emek alacak diye bir ÅŸey yok” diyen Prof. Dr. Önder, “Pek çok yerde çÄ±karÄ±lan iÅŸçilerin yerine yenisi alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± için diÄŸer iÅŸçilere ilave yük gelmiÅŸ durumda. DolayÄ±sÄ±yla patronlar elindeki iÅŸçileri önce daha fazla kullanÄ±p daha sonra ihtiyaç varsa daha düÅŸük ücretten iÅŸçi alÄ±rlar. Bugün o kadar muazzam iÅŸsizlik var ki, bugün ilave iÅŸ yükü artsa da kalan emekçileri daha çok çalÄ±ÅŸmaya razÄ± ediyorlar. Bu nedenle istihdamÄ±n artacaÄŸÄ±na ihtimal vermiyorum” vurgusunda bulundu.

‘ENFLASYON ÜRETÄ°MLE Ä°NER, BASKILAMAYLA DEÄžÄ°L’

‘Enflasyonla mücadele’ye iliÅŸkin de konuÅŸan Ä°zzettin Önder, “Enflasyonun indirilmesi baskÄ±lamayla olmaz. Enflasyon üretimle indirilir. Bunlar üretime alan açmÄ±yor, tamamÄ±yla eldeki stoklarÄ±n eritilmesi için... Tabi enflasyon azalmasa da artmayabilir. Bu da maaÅŸ zamlarÄ±nÄ±n baskÄ±lanmasÄ± için kullanÄ±labilir” ifadelerini kullandÄ±.

Devletin lüks tüketimine de dikkat çeken Önder, “Devlette hala israf var; bu israf eÄŸitim, saÄŸlÄ±k bütçesinden, personel maaÅŸlarÄ±ndan kesintiyle engellenmez. Lüks kalemlerde müthiÅŸ israf var, bunlarÄ±n önlenmesi gerekiyor” dedi.

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‘BU Ä°KTÄ°DAR TOPLU Ä°ÅžTEN ATMALARI ÖNLEYEMEZ’

GeçtiÄŸimiz günlerde emek örgütleri, siyasi partiler ve kitle örgütlerinin krize karÅŸÄ± açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± ortak deklarasyondaki talepleri de hatÄ±rlatan Önder, bu taleplerin pakette yer almamasÄ±na iliÅŸkin ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Tabi keÅŸke alsaydÄ± ancak o talepler pakette yer alamaz. Toplu iÅŸten atmalarÄ±n önlenmesi mesela... Burjuvazinin karÅŸÄ±sÄ±ndaki bir iktidar yapabilir bunu. Bu iktidar yapamaz.” (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 31 Ekim 2018 19:48

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