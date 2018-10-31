FotoÄŸraf: AA
Bakan Albayrakâ€™tan lÃ¼ks tÃ¼ketime vergi kÄ±yaÄŸÄ±
Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak, ticari araÃ§, konut satÄ±ÅŸÄ±, beyaz eÅŸya gibi lÃ¼ks tÃ¼ketime dÃ¶nÃ¼k vergi ve harÃ§ indirimleri aÃ§Ä±klÄ±yor.
Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak bazÄ± tüketim gruplarÄ±na iliÅŸkin vergi indirimleri açÄ±kladÄ±. Albayrak’Ä±n harç ve vergi indirimi açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± kalemlerin lüks tüketime dönük olmasÄ± dikkat çekti.
Albayrak’Ä±n açÄ±klamalarÄ±ndan öne çÄ±kanlar:
“Vergi Denetim Kurulunu yeniden kurgulayacaÄŸÄ±z. AltÄ± baÅŸlÄ±kta KDV ve ÖTV indirimlerini uygulamaya alÄ±yoruz. Beyaz eÅŸya sektöründe ÖTV oranlarÄ±nÄ± yÄ±l sonuna kadar sÄ±fÄ±ra indiriyoruz.
Konut satÄ±ÅŸlarÄ±nda KDV oranÄ±nÄ± yüzde 18'den 8'e indirim uygulamasÄ±na yÄ±l sonuna kadar devam ediyoruz. Tapu harçlarÄ±nÄ±n yüzde 4'ten 3'e indirilmesini yÄ±l sonuna kadar devam ettiriyoruz. Mobilya sektöründe KDV oranÄ±nÄ± yüzde 18'den 8'e indiriyoruz.
1600 cc altÄ± motorlu araçlarda var olan ÖTV uygulamasÄ±nda 15'er puanlÄ±k indirime gidiyoruz. Ticari araçlarda KDV oranlarÄ±nÄ± yüzde 18'den yüzde 1'e indiriyoruz.” (AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 31 Ekim 2018 16:58