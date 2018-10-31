BaÄŸdu cinayetini anlatan gazeteciler: Tehdit edildik, tuzak kuruldu

Kadri BaÄŸdu cinayeti tetikÃ§isi IÅžÄ°Dâ€™li Servet KoÃ§â€™un itiraflarÄ±, o dÃ¶nem gazetecilik yapan Medine GÃ¼mÃ¼ÅŸ ve Ahmet Kanbalâ€™Ä±n anlatÄ±mlarÄ±yla Ã¶rtÃ¼ÅŸÃ¼yor.

Hamdullah KESEN

Gazete daÄŸÄ±tÄ±mcÄ±sÄ± Kadri BaÄŸdu cinayetinin tetikçisi IÅžÄ°D’li Servet Koç’un itiraflarÄ± o dönem kentte gazetecilik yapan Medine GümüÅŸ ve Ahmet Kanbal’Ä±n anlatÄ±mlarÄ±yla örtüÅŸüyor. GümüÅŸ ve Kanbal, o günlerde çok sayÄ±da tehdit telefonlarÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± ve asÄ±lsÄ±z ihbarlarla ölüm tuzaklarÄ± hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

Adana’nÄ±n Seyhan ilçesi ÅžakirpaÅŸa semti Ova mahallesinde 14 Ekim 2014 tarihinde bisikletiyle gazete daÄŸÄ±tÄ±mÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatÄ±lan Azadiya Welat Gazetesi çalÄ±ÅŸanÄ± olan Kadri BaÄŸdu'nun öldürülmesinde tetikçilik yapan IÅžÄ°D’li Servet Koç’un itiraflarÄ± o dönem kentte gazetecilik yapan ve KHK ile kapatÄ±lan Radyo DünyanÄ±n Genel YayÄ±n Yönetmeni Medine GümüÅŸ ve kapatÄ±lan DÄ°HA’nÄ±n muhabiri Ahmet Kanbal’Ä±n verdiÄŸi bilgilerle örtüÅŸüyor. Gazeteciler, 6-7 Ekim Kobane eylemleri sÄ±rasÄ±nda çok sayÄ±da tehdit telefonu aldÄ±klarÄ±nÄ± ve asÄ±lsÄ±z ihbarlarla tuzaklanmÄ±ÅŸ ölüm yerlerine çekilmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.

‘SÜREKLÄ° TEHDÄ°T EDÄ°LDÄ°K’

BaÄŸdu’nun oÄŸlu Ferhat (Ä°smail) BaÄŸdu’nun “IÅžÄ°D’lilerin ölüm listesinde Radyo Dünya çalÄ±ÅŸanlarÄ± da var” açÄ±klamasÄ±na dikkat çeken Gazeteci GümüÅŸ, “Kadri BaÄŸdu katledilmeden önce radyomuza sürekli tehdit telefonlarÄ± geliyordu. YayÄ±n politikamÄ±zdan dolayÄ± tehdit ediliyorduk. Tehdit edenler direkt IÅžÄ°D’liler olmasa da onlarla iÅŸbirliÄŸi içinde olan kiÅŸilerdir. Kadri BaÄŸdu katledilmeden bir gece önce bize bir telefon geldi. Bize, ‘Halk FevzipaÅŸa Mahallesi giriÅŸinde toplanmÄ±ÅŸ. Acilen bir gazeteci yönlendirebilir misiniz?’ denilmiÅŸti. Verilen bilgi ve mekan ÅŸüpheli olduÄŸu için gazeteci arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z kamera almadan oraya intikal etti. Eli silahlÄ± ve sopalÄ± kiÅŸiler dÄ±ÅŸÄ±nda kimse yoktu orada” diye belirtti.

‘MAHALLELERE ÇAÄžRILIYORDUK’

Gülbahçe ve Kiremithane mahallelerine iliÅŸkin kendilerine telefon geldiÄŸini ve olay yerine gittiklerinde eli sopalÄ± ve bÄ±çaklÄ± kiÅŸilerle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayan GümüÅŸ, “HalkÄ±n Gülbahçesi Mahallesi’ne akÄ±n etmesinden dolayÄ± herhangi bir ÅŸey yapamadÄ±lar. IÅžÄ°D’li Servet Koç, itiraflarÄ±nda Kiremithane, Gülbahçesi ve ÅžakirpaÅŸa mahallelerinde toplu bir katliam listesi oluÅŸturduklarÄ±nÄ± dile getiriyor. Ve o katliam listesinde birçok kurum ve basÄ±n çalÄ±ÅŸanÄ± vardÄ±. Bu toplu katliamÄ±n sebebi, Kadri BaÄŸdu’nun her ÅŸeyden önce bir gazeteci olmasÄ± hem de mahallede yÄ±llarca soluksuz bir ÅŸekilde Kürt basÄ±nÄ±nda çalÄ±ÅŸma yürütmesi ve yine halk tarafÄ±ndan çok sevilen biri olmasÄ±dÄ±r. Kadri BaÄŸdu’nun katledilmesi bir mesajdÄ± biz özgür basÄ±n emekçileri için. BaÄŸdu’nun katledilmesinin IÅžÄ°D’lilerin devletle olan iÅŸbirliÄŸinin kesin kanÄ±tÄ± olduÄŸunu düÅŸünüyoruz” diye konuÅŸtu.

Tehdit telefonlarÄ± üzerine baÅŸvurduklarÄ± savcÄ±nÄ±n kendilerine “Sizin radyonuzu çok iyi biliyoruz, az bile yapmÄ±ÅŸlar” dediÄŸini kaydeden GümüÅŸ, gelen telefonlar gizli numaradan olduÄŸu için kim olduklarÄ±nÄ± bilemiyorduk dedi.

‘MAHALLEYE GÄ°RDÄ°ÄžÄ°MÄ°ZDE ATEÅž AÇILDI’

8 Ekim’de Kiremithane Mahallesi’nden gizli bir numarandan gelen telefonda, “Olaylar büyüdü ve karÅŸÄ±lÄ±klÄ± çatÄ±ÅŸmalar yaÅŸanÄ±yor” denildiÄŸini belirten Gazeteci Ahmet Kanbal da, “Biz bölgeye gidene kadar bir telefon daha geldi ve Kiremithane’de Ahmet Albay isimli yurttaÅŸÄ±n IÅžÄ°D’liler tarafÄ±ndan vurulduÄŸu söylendi. Bunun üzerine Albay’Ä±n vurulduÄŸu bölgeye gitmek istedik. Bir gazeteci arkadaÅŸÄ±mla ÇamlÄ±bel Mahallesi’ne girer girmez aracÄ±n olduÄŸu tarafa ateÅŸ açÄ±ldÄ±. Bunun üzerine mahalleden uzaklaÅŸtÄ±k, hastaneye gittik” diye aktardÄ±.

‘CANLARINI ZOR KURTARDILAR’

“Benzer telefonlar 9 ve 10 Ekim’de Radyo Dünyaya da geldi. Radyodaki gazeteci arkadaÅŸlar kendilerine gelen telefonda ‘Halk FevzipaÅŸa Mahallesi’nde GolcuoÄŸlu LokantasÄ± önünde toplanmÄ±ÅŸ. Büyük eylem var. Acilen gazeteci gönderirseniz iyi olur’ ÅŸeklindeydi” diye devam eden Kanbal, ÅŸüphelendikleri için mahalleye giden Gazeteci Mehmet SÄ±ddÄ±k Damar ve Mehmet Demir'in fotoÄŸraf makinasÄ± ve kamera yanlarÄ±na almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. Kanbal, devamÄ±nda ÅŸunlarÄ± aktardÄ±: Bölgede eli silahlÄ±, sopalÄ± ve sakallÄ± IÅžÄ°D’çiler ile ellerinde bayrak ve kesici aletler bulunan Ä±rkçÄ± gruplar olduÄŸunu görüyorlar. Kendi deyimleri ile aralarÄ±na düÅŸmüÅŸler ve mahalleli gibi davranarak oradan çÄ±kmayÄ± baÅŸarmÄ±ÅŸlardÄ±. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±z o gün canlarÄ±nÄ± zor kurtarmÄ±ÅŸlardÄ±.

‘TOPLU Ä°NFAZ PLANI YAPILMIÅž’

IÅžÄ°D’li Servet Koç’un anlatÄ±mlarÄ±na dikkat çeken Kanbal, ÅŸöyle devam etti: Daha sonrasÄ±nda da zaten Yusuf Gülderen cinayeti kamuoyuna yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. Servet Koç’un bugünkü itiraflarÄ± aslÄ±nda gösteriyor ki o gün planlanan toplu bir infaz varmÄ±ÅŸ. Çünkü eÄŸer bu bilginin doÄŸruluÄŸu teyit edilmeden açÄ±k bir ÅŸekilde bölgeye gidilseydi çok daha farklÄ± olaylar yaÅŸanacaktÄ±. Tam bir katliam senaryosu. Servet Koç da bunu planladÄ±klarÄ±nÄ± söylüyor. Ä°nfaz listesinden bahsediyor. Bu infaz listesinde sÄ±raladÄ±ÄŸÄ± isimlere bakÄ±lÄ±nca BaÄŸdu ve ailesinin isimleri görülüyor. BaÅŸkaca isimler olduÄŸu da söyleniyor. BaÄŸdu cinayetinde kamuoyu duyarlÄ±lÄ±k göstermemiÅŸ olsaydÄ± listede ismi olanlarÄ± baÅŸka cinayetlerle öÄŸrenebilecektik. O günlerde gelen telefonlarÄ±n amacÄ±nÄ±n da bu infaz listesini hayata geçirmek olduÄŸunu düÅŸünmemek elde deÄŸil. SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n derhal iÅŸlem baÅŸlatmasÄ± ve BaÄŸdu soruÅŸturma dosyasÄ±nÄ± yeniden açmasÄ± gerekiyor. (MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 31 Ekim 2018 16:58

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