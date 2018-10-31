EMEP'ten TÃ¼rk-Ä°ÅŸ Kocaeli BÃ¶lge TemsilciliÄŸine ziyaret

EMEP Kocaeli heyeti, TÃ¼rk-Ä°ÅŸ Kocaeli BÃ¶lge TemsilciliÄŸini ziyaret etti.

Emek Partisi Kocaeli Ä°l Örgütü, Türk-Ä°ÅŸ Bölge TemsilciliÄŸini ziyaret etti. Ziyarette ülkenin içinde bulunduÄŸu ekonomik kriz ve iÅŸçilerin bu krize karÅŸÄ± nasÄ±l yan yana geleceÄŸi konuÅŸuldu.

'Ä°ÅžÇÄ°LER BÄ°RLEÅžTÄ°RÄ°R'

Türk-Ä°ÅŸ Kocaeli Bölge TemsilciliÄŸini ziyaret ederek krizin faturasÄ±nÄ±n emekçilere yÄ±kÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± mücadele ihtiyacÄ±nÄ± ifade eden ve görüÅŸlerini belirten Emek Partisi (EMEP) heyetinde il baÅŸkanÄ± Arzu Erkan, eski il baÅŸkanÄ± Güner Kizir ve Ä°zmit ilçe baÅŸkanÄ± Reyhan BaÅŸaran yer aldÄ±. Ekonomik krize karÅŸÄ± emek ve meslek örgütleri ile demokrasi güçlerinin birlikte ve ortak mücadelesinin önemine vurgu yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± görüÅŸmede, iÅŸçilerin krizi kabul etmeyerek kendi talepleri etrafÄ±nda bütün bir kesimi birleÅŸtirebileceÄŸi vurgulandÄ±.

'ASGARÄ° ÜCRET 2000 LÄ°RA OLMALI'

Türk-Ä°ÅŸ Kocaeli Bölge Temsilcisi ve Türk Metal Kocaeli Åžube BaÅŸkanÄ± Yakup YÄ±ldÄ±z ise, ekonominin içinde bulunduÄŸu durumun gözle görülür bir ÅŸekilde açÄ±k olduÄŸunu belirti. Emekçilerin her geçen gün alÄ±m gücünün düÅŸtüÄŸüne dikkat çeken YÄ±ldÄ±z, asgari ücretin vakit kaybetmeden 2000 liraya yükseltilmesini, AralÄ±k ayÄ± sonu itibariyle de daha yaÅŸanabilir bir seviyeye çÄ±kartÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini belirtti.

YÄ±ldÄ±z, EMEP'in sunduÄŸu dosyayÄ± genel merkezleriyle de paylaÅŸacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti. (Kocaeli/EVRENSEL)

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