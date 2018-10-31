Oyuncu Åženolsun hakkÄ±nda â€˜basit cinsel saldÄ±rÄ±â€™ suÃ§undan soruÅŸturma

Oyuncu Elit Ä°ÅŸÃ§an'Ä±n ÅŸikayeti Ã¼zerine Efecan Åženolsun hakkÄ±nda, â€˜basit cinsel saldÄ±rÄ±â€™ ve â€˜hÃ¼rriyeti tahditâ€™ suÃ§larÄ±ndan soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Ä°stanbul Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Elit Ä°ÅŸçan'Ä±n avukatÄ± Oya Meriç EyüboÄŸlu'nun 25 Ekim 2018 tarihli ÅŸikayeti üzerine rol arkadaÅŸÄ± Efecan Åženolsun hakkÄ±nda, “Basit cinsel saldÄ±rÄ±” ve “Cebir, tehdit ve hile kullanarak kiÅŸiyi hürriyetinden yoksun kÄ±lma” suçlarÄ±ndan soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. SoruÅŸturmayÄ± yürüten Ä°stanbul Anadolu Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Ä°brahim Taner Özkeser'in Efecan Åženolsun ve ÅŸikayetçi Elit Ä°ÅŸçan ile taraflarÄ±n tanÄ±klarÄ±nÄ± ifadeye çaÄŸÄ±rmasÄ± bekleniyor. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 31 Ekim 2018 16:39

www.evrensel.net