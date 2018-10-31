MÄ±sÄ±r ve Almanya arasÄ±nda 5 anlaÅŸma

MÄ±sÄ±r ve Almanya, endÃ¼strileÅŸme, meslek eÄŸitimi desteÄŸi ve sanayi bÃ¶lgelerinde rekabeti artÄ±rma gibi farklÄ± konularda iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmalarÄ± imzaladÄ±.

MÄ±sÄ±r ve Almanya arasÄ±nda, endüstrileÅŸme, meslek eÄŸitimi desteÄŸi ve sanayi bölgelerinde rekabeti artÄ±rma gibi farklÄ± konularda iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmalarÄ± imzalandÄ±.

MÄ±sÄ±r Resmi Haber AjansÄ±’nÄ±n (MENA) haberine göre anlaÅŸma, MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± Abdulfettah es-Sisi’nin Almanya ziyareti esnasÄ±nda baÅŸkent Berlin’de gerçekleÅŸti. Bilimsel araÅŸtÄ±rmalar ve üniversite eÄŸitimi alanlarÄ±nda iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmalarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Kahire’nin doÄŸusunda kurulmakta olan “Ä°dari BaÅŸkent”e Almaya Bilimler Üniversitesi’nin kurulmasÄ± konusunda fikir birliÄŸine varÄ±ldÄ±. Ä°ki ülke arasÄ±nda ayrÄ±ca 129 milyon avro tutarÄ±nda ekonomik yardÄ±mlaÅŸma protokolü imzalandÄ±. MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± Sisi, geçen Pazar günü 4 günlük ziyaret için Almanya’ya gitmiÅŸti. Sisi, temaslarÄ± çerçevesinde Almanya CumhurbaÅŸkanÄ± Frank Steinmeier ve BaÅŸbakan Angela Merkel ile de bir araya gelmiÅŸti. (DIÅž HABERLER)

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