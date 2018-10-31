Ã‡orlu'da AygÃ¼n AlÃ¼mniyum iÅŸÃ§ilerinin direniÅŸine valilik engeli

Ã‡orlu AygÃ¼n AlÃ¼minyum'da sendika Ã¼yesi olduklarÄ± iÃ§in iÅŸten atÄ±lan 12 iÅŸÃ§inin fabrika Ã¶nÃ¼ndeki direniÅŸine valilik engel olmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

Çorlu'da bulunan Aygün Alüminyum fabrikasÄ±nda sendikaya üye olduklarÄ± için iÅŸten atÄ±lan 12 iÅŸçinin fabrika önünde baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± direniÅŸe Valilik engel olmak istiyor. TekirdaÄŸ ValiliÄŸi fabrika yönetiminin ÅŸikayetleri üzerine, fabrika önünde süren direniÅŸin kamu ve can güvenliÄŸini tehlikeye soktuÄŸu gerekçesi ile çadÄ±rÄ±n kaldÄ±rÄ±lÄ±p direniÅŸin bitirilmesini istiyor.

Geçen hafta cuma günü çadÄ±ra gelen jandarma ekipleri, ValiliÄŸin talimatÄ±nÄ± orada bulunanlara tebliÄŸ etmek istedi. TebliÄŸ kaÄŸÄ±dÄ±nÄ± imzalamayan iÅŸçilere jandarma sözlü olarak çadÄ±rÄ±n salÄ± günü (dün) saat 17.00’de kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±, aksi takdirde kendilerinin kaldÄ±racaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

SalÄ± ise günü Türk Metal SendikasÄ±nÄ±n örgütlü olduÄŸu diÄŸer fabrikalardan bir grup iÅŸçi de direniÅŸ alanÄ±na geldi. Ä°ÅŸçilerle dayanÄ±ÅŸmak için Çorlu’daki bazÄ± siyasi partiler ve kitle örgütleri de orada bulundu. Jandarma ekipleri herhangi bir müdahalede bulunmazken dayanÄ±ÅŸmaya gelenler çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerin iÅŸ bitimi olan saat 18.00’e kadar orada bekledi.

Burada bir açÄ±klama yapan Türk Metal Çerkezköy Åžube BaÅŸkanÄ± Murat Koçak, hiçbir ÅŸekilde mücadeleyi bÄ±rakmayacaklarÄ±nÄ±, patronun bütün oyunlarÄ±nÄ± ÅŸimdiye kadar boÅŸa çÄ±kardÄ±klarÄ±nÄ± belirterek patrona uzlaÅŸma çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

GörüÅŸtüÄŸümüz iÅŸçiler ise “Kamu güvenliÄŸini ve can güvenliÄŸini biz deÄŸil Aygün Alüminyum patronu tehdit ediyor. ÇalÄ±ÅŸÄ±rken hiçbir iÅŸ güvenliÄŸi önlemi yok. Sürekli iÅŸ kazalarÄ± oluyor. Patron anayasal hakkÄ±mÄ±z olan sendikaya üye olma hakkÄ±mÄ±zÄ± tanÄ±mÄ±yor, yasalarÄ± çiÄŸniyor. Biz ise aslÄ±nda yasalarÄ±n iÅŸler olmasÄ± için çabalÄ±yoruz. Valilik bize gelip 'buradan gidin' diyerek patronun yasa dÄ±ÅŸÄ± uygulamalarÄ±na göz yumup patrondan yana tutum alÄ±yor. Biz hakkÄ±mÄ±zÄ± arÄ±yoruz ve bundan vazgeçmeyeceÄŸiz” dedi. (Çorlu/EVRENSEL)

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