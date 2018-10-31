Adalet BakanÄ± GÃ¼lâ€™e Sise BingÃ¶l sorularÄ±

HDP Milletvekili Bedia Ã–zgÃ¶kÃ§e Ertan saÄŸlÄ±k raporuna raÄŸmen cezaevinde tutulan 80 yaÅŸÄ±ndaki Sise BingÃ¶lâ€™Ã¼ Adalet BakanÄ±â€™na sordu.

YaklaÅŸÄ±k 2 yÄ±ldÄ±r tutuklu bulunan Sise Bingöl’e MuÅŸ Devlet Hastanesi tarafÄ±ndan “SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± cezaevinde kalmaya elveriÅŸli deÄŸil” raporu verildi. HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan, rapora raÄŸmen cezaevinde tutulan Bingöl’ün durumunu Adalet BakanÄ± Gül’e sordu. Ertan’Ä±n ÅŸu sorularÄ± yöneltti:

- Ailesinin bakÄ±mÄ±na muhtaç 80 yaÅŸÄ±ndaki bir mahpus hangi nedenler gerekçe gösterilerek ailesinin bulunduÄŸu ÅŸehirden 800 km uzakta bulunan bir cezaevine ring aracÄ±yla sevk edilmiÅŸtir?

- Avrupa Cezaevi KurallarÄ±nÄ±n “özgürlüÄŸünden yoksun bÄ±rakÄ±lan herkese, insan haklarÄ±nÄ±n gerektirdiÄŸi gibi saygÄ±lÄ± davranÄ±lmalÄ±dÄ±r” ilkesi Sis Bingöl için de geçerli midir?

- GeçtiÄŸimiz günlerde 36 eski çalÄ±ÅŸanÄ± “FETÖ üyeliÄŸinden” hapis cezasÄ± alan ve elindeki yetkileri kötüye kullandÄ±ÄŸÄ± duruÅŸma tutanaklarÄ±na yansÄ±yan Adli TÄ±p Kurumu hangi nesnel ölçütlere göre Sise Bingöl’ün “cezaevinde kalmasÄ±nÄ±n hayatÄ± için tehlike arz etmediÄŸine” kanaat getirmiÅŸtir?

- 12 Eylül 1980’deki askeri darbenin komuta kademesinde olan ve müebbet hapis cezasÄ± alarak apoletleri sökülen Kenan Evren ile Tahsin Åžahinkaya’nÄ±n kovuÅŸturma ve soruÅŸturma safhalarÄ±nda yaÅŸlarÄ± dolayÄ±sÄ±yla izlenen yöntem Sise Bingöl’den neden esirgenmektedir?

- ÇocuklarÄ±nÄ±n adÄ±nÄ± dahi anÄ±msamakta zorlanan bir mahpusun cezaevi koÅŸullarÄ±nda kalamayacaÄŸÄ±nÄ±n anlaÅŸÄ±lmasÄ± için hangi ÅŸartlarÄ±n oluÅŸmasÄ± beklenmektedir?

Sise Bingöl, 5275 sayÄ±lÄ± yasanÄ±n 16. Maddesinin hangi ÅŸartlarÄ±nÄ± yerine getirmemektedir? (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 31 Ekim 2018 15:54

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