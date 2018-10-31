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Mustafa Aslan (FotoÄŸraf: DHA)
GÃ¶Ã§Ã¼k altÄ±nda kalan iÅŸÃ§i hayatÄ±nÄ± kaybetti
31 Ekim 2018 15:45
MaraÅŸ Elbistan'da kÃ¶mÃ¼r iÅŸletmesinde meydana gelen gÃ¶Ã§Ã¼kte toprak altÄ±nda kalan Mustafa Aslan isimli iÅŸÃ§i hayatÄ±nÄ± kaybetti.
MaraÅŸ’Ä±n Elbistan ilçesindeki kömür iÅŸletmesinde meydana gelen göçükte toprak altÄ±nda kalan 34 yaÅŸÄ±ndaki Mustafa Aslan isimli iÅŸçi hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Önceki akÅŸam saat 21.30 sÄ±ralarÄ±nda KÄ±ÅŸla Mahallesi’ndeki AfÅŸin-Elbistan Linyitleri Kömür Ä°ÅŸletmesinde meydana gelen olayda, iÅŸletmedeki taÅŸeron firmalardan birine ait iÅŸ makinesi çalÄ±ÅŸÄ±rken göçük meydana geldiÄŸi belirtildi O sÄ±rada olay yerinde olan Mustafa Aslan toprak altÄ±nda kaldÄ±. Göçük altÄ±ndan çÄ±karÄ±lan Mustafa Aslan, kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. (DHA)
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