CHP'li Ã–mer Fethi GÃ¼rer: CumhurbaÅŸkanÄ± EYT konusunu Ã§arpÄ±tÄ±yor

CHP'li GÃ¼rer emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlarla ilgili CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n kamuoyunu yanlÄ±ÅŸ bilgilendirip, konuyu Ã§arpÄ±ttÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

CHP NiÄŸde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis Genel Kurulunda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlarÄ±n haklarÄ±nÄ±n mutlaka verilmesi gerektiÄŸini belirtti. Gürer, CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n kamuoyunu yanlÄ±ÅŸ bilgilendirip, konuyu çarpÄ±ttÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlarÄ±n sorunlarÄ±nÄ± Meclis gündemine taÅŸÄ±yan Gürer, “Emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlar en az yirmi beÅŸ yÄ±l çalÄ±ÅŸÄ±p prim ödemiÅŸ, gün prim sayÄ±sÄ±nÄ± doldurmuÅŸ, iÅŸsiz kalÄ±nca yaÅŸ bekleme nedeniyle iÅŸ bulamayan, hastalandÄ±ÄŸÄ±nda sosyal güvenlik kurumlarÄ±ndan yararlanamayan emekçilerdir” dedi.

DEVLETE OLAN PRÄ°M BORÇLARINI ÖDEDÄ°LER

Emeklilikte yaÅŸa takÄ±lÄ±p, emeklilik için gün sayÄ±nlarÄ±n devlete olan prim borçlarÄ±nÄ± ödediklerini anlatan Gürer, “NasÄ±l ki bireysel emeklilik sisteminde prim dolunca emekli olunuyorsa EYT’li de devlete düzenli ödediÄŸi primini geri istemektedir, yeni bir hak istememektedir. YurttaÅŸÄ±n hakkÄ±nÄ± devlet ve iktidar gasbetmemelidir. Bu bir hak gasbÄ±dÄ±r. EYT’li primini ödemiÅŸ ve priminin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± istemektedir” diye konuÅŸtu.

Gürer, “Devlet, primleri doÄŸru yönetmediÄŸi ve onlarÄ±n haklarÄ±nÄ± baÅŸka alanlarda kullandÄ±ÄŸÄ± için hakkÄ±nÄ± isteyen kiÅŸileri suçlayamaz. Emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlarÄ±n haklarÄ± mutlaka verilmelidir” dedi.

Emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlarÄ±n beklentilerinin giderilmesi amacÄ±yla verilen kanun teklifi, AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarÄ±yla reddedilmiÅŸti. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ise emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlarÄ±n beklentilerinin giderilmesi için 700 milyar lira gibi bir bütçenin olmasÄ± gerektiÄŸini belirtmiÅŸ, EYT’lerin hak etmedikleri bir talebi gündeme getirdiklerini ileri sürmüÅŸtü. (HABER MERKEZÄ°)

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