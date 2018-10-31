TÃ¼m KÃ¶y Sen: FÄ±ndÄ±kta gerÃ§eÄŸi Ã§arpÄ±tmak istiyorlar

TÃ¼m KÃ¶y Sen Ordu Åžube BaÅŸkanÄ± Zekayi SaÄŸra, TMOâ€™nun fÄ±ndÄ±k alÄ±mÄ±nÄ± bu yÄ±l geÃ§ baÅŸlatmasÄ±na tepki gÃ¶sterdi.

Tüm Köy Sen Ordu Åžube BaÅŸkanÄ± Zekayi SaÄŸra, TMO’nun fÄ±ndÄ±k alma sürecini kaçÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, yapÄ±lanÄ±n göz boyama olduÄŸunu söyledi.

FÄ±ndÄ±kta yaÅŸanan sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n giderilmesi ve çözümlerine iliÅŸkin raporlarÄ±nÄ± Meclise taÅŸÄ±dÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayan SaÄŸra, “Üreticilerin sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± sÄ±nÄ±rÄ± aÅŸtÄ±. Üreticilerin sendikasÄ± olarak çeÅŸitli etkinliklerle taleplerimizi dile getirdik ama asÄ±l olan kalÄ±cÄ± çözüm olduÄŸu için tarÄ±m yasasÄ±nda yapÄ±lmasÄ± gereken deÄŸiÅŸikliklerle ilgili talebimizi Meclise taÅŸÄ±dÄ±k. Üreticilerin tepkileri yanÄ±nda, yerel seçim sürecine girilmesinin de etkisiyle üreticiler bakÄ±mÄ±ndan bir anlamÄ± olmayan komik seviyede bir fiyat açÄ±klamasÄ± yaptÄ±lar. Bugün baÅŸlatÄ±lan fÄ±ndÄ±k alÄ±mÄ± gerçekleri çarpÄ±tmaya yönelik bir adÄ±mdÄ±r, kabul etmiyoruz” dedi.

‘MEMNUN OLANLAR VAR AMA BÄ°Z DEÄžÄ°LÄ°Z’

AlÄ±m ve fiyat kararÄ±ndan memnun olanlarÄ±n olduÄŸunu belirten SaÄŸra, “Üreticilerin maÄŸduriyetinin devamÄ±nÄ± süreklileÅŸtiren bu tür açÄ±klamalardan memnuniyetini dile getirenleri duydukça üreticinin yanÄ±nda kimlerin olduÄŸunu daha iyi görüyoruz. BataklÄ±ÄŸÄ± kurutmak varken sivrisineklerle uÄŸraÅŸmayÄ± temel politika yapanlar memnun. Üreticiler lehine tepki gösteremeyenler memnun. Üreticinin emeÄŸine, ürününe el koyanlar memnun. MakamlarÄ±nda oturarak günü geçiÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸanlar memnun ama üreticiler memnun deÄŸil” dedi.

NE KADAR FINDIK ALINACAK?

SaÄŸra, “Bugün baÅŸlatÄ±lan fÄ±ndÄ±k alÄ±mÄ±, 15 AÄŸustos’ta ve 18 liradan baÅŸlatÄ±lmalÄ±ydÄ±. Bugünkü fiyat ve politika gayriciddi bir uygulamadÄ±r. Üreticilerin yüzde 70’i fÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sattÄ±ktan sonra alÄ±m kararÄ±nÄ±n anlamÄ± yok. Üreticide fÄ±ndÄ±k kalmadÄ±, bakalÄ±m ne kadar fÄ±ndÄ±k alacaklar? AlÄ±m oranÄ± hakkÄ±nda haftalÄ±k açÄ±klama yapmalarÄ±nÄ± bekliyoruz” dedi. (EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 31 Ekim 2018 15:48

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