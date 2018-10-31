Ä°SÄ°G Meclisi: Emeklilik Ã§aÄŸÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan 228 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

2018 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk dokuz ayÄ±nda â€˜emeklilik Ã§aÄŸÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸanâ€™ en az 228 iÅŸÃ§i yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Ä°SÄ°G: Mezarda emekliliÄŸe, emeklilikte yaÅŸa takÄ±lmaya hayÄ±r

Ä°ÅŸçi SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°ÅŸ GüvenliÄŸi (Ä°SÄ°G) Meclisi 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk dokuz ayÄ±nda ‘emeklilik çaÄŸÄ±nda çalÄ±ÅŸan’ en az 228 iÅŸçi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini belirterek, “Mezarda emekliliÄŸe, emeklilikte yaÅŸa takÄ±lmaya hayÄ±r” dedi.

Türkiye’de 1999 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikler ve sonrasÄ±nda 2008 yÄ±lÄ±nda yürürlüÄŸe giren SSGSS YasasÄ± ile birlikte emekli olabilme yaÅŸÄ± ve prim ödeme gün sayÄ±sÄ± kademe kademe (nihai olarak 65 yaÅŸ ve 9000 prim günü) yükseltildi. Emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlar emeklilik haklarÄ±nÄ± isterken Ä°SÄ°G Meclisi de emeklilik çaÄŸÄ±nda çalÄ±ÅŸmak zorunda kalan ve çalÄ±ÅŸÄ±rken hayatÄ±nÄ± kaybedenlere iliÅŸkin veri paylaÅŸtÄ±.

HAYATINI KAYBEDENLERÄ°N YÜZDE 10’U 65 YAÅžIN ÜZERÄ°NDE

â– PaylaÅŸÄ±lan verilere göre Türkiye’de 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk dokuz ayÄ±nda ‘emeklilik çaÄŸÄ±nda çalÄ±ÅŸan’ en az 228 iÅŸçi iÅŸ cinayetlerinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

â– YaÅŸamÄ±nÄ± yitirenlerin 4’ünü kadÄ±nlar oluÅŸturdu. KadÄ±n iÅŸçi cinayetleri tarÄ±m ve konaklama iÅŸ kollarÄ±nda gerçekleÅŸti.

â– Ölenlerin 206’sÄ± 51-64 yaÅŸ aralÄ±ÄŸÄ±ndayken 22’si ise 65 yaÅŸ ve üzerinde. 65 yaÅŸÄ±nÄ±n üzerinde bile çalÄ±ÅŸÄ±rken ölenler emeklilik çaÄŸÄ±nda çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerin yüzde 10’u gibi yüksek bir orana sahip.

â– Ölümler en çok inÅŸaat, taÅŸÄ±macÄ±lÄ±k, tarÄ±m, belediye/genel iÅŸler, ticaret/büro ve madencilik iÅŸ kollarÄ±nda gerçekleÅŸti.

â– BaÅŸka mesleklerden emekli olup geçinemeyen ve yaÅŸa takÄ±lanlar özellikle inÅŸaatta çalÄ±ÅŸtÄ±, ÅŸoförlük yaptÄ± ve mevsimlik tarÄ±m iÅŸçisi oldu...

Ä°SÄ°G Meclisi taleplerini ÅŸu ÅŸekilde sÄ±raladÄ±: “Ä°ÅŸçilerin belli bir çalÄ±ÅŸma yÄ±lÄ±ndan sonra emekli olma haklarÄ± vardÄ±r. Emeklilik; iÅŸçilerin çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± iÅŸ koluna, mesleÄŸe, cinsiyetlerine, kiÅŸisel saÄŸlÄ±k durumlarÄ±na vb. göre belirlenmelidir. Emeklilik yaÅŸÄ± düÅŸürülmelidir. Emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlarÄ±n emekli olma haklarÄ± tanÄ±nmalÄ±dÄ±.”

Ä°SÄ°G Meclisi ayrÄ±ca zorunlu BES sisteminin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. (Ä°ÅžÇÄ° SENDÄ°KA SERVÄ°SÄ°)

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