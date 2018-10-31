BalÄ±kesirâ€™de kadÄ±n tutuklulara tehdit iddiasÄ±

Burhaniye T Tipi KapalÄ± Cezaeviâ€™nde tutuklu olan Figen Åžahin: Askerler â€˜Zaten elimizdesiniz sizi istesek aÃ§lÄ±ktan Ã¶ldÃ¼rÃ¼rÃ¼zâ€™ diyor.

BalÄ±kesir Burhaniye T Tipi KapalÄ± Cezaevi’nde tutuklu olan Figen Åžahin, cezaevinde yaÅŸadÄ±klarÄ± hak ihlallerini ailesi aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla kamuoyuna aktardÄ±. Åžahin’in ablasÄ± Nirgül Turhal, cezaevinde bulunan 5 siyasi kadÄ±n tutukluya karÅŸÄ± tehditlerin olduÄŸunu iddia etti. Turhal, kardeÅŸinin kendisine aktardÄ±klarÄ±nÄ± ÅŸöyle dile getirdi: “Tehditlere karÅŸÄ± cezaevi yönetimi tarafÄ±ndan hiçbir ÅŸey yapÄ±lmÄ±yor. Hiçbir sosyal etkinliÄŸimiz yok. Bir adli erkek tutuklu hastalanmadÄ±ÄŸÄ± sürece kadÄ±n tutuklular hastaneye götürülmüyor. Bir olay olduÄŸunda gardiyanlar sürekli adli erkek mahkûmlardan bahsediyor ‘burasÄ± erkek cezaevi’ diyorlar. Bir ÅŸey istediÄŸimizde ‘öncelik adli erkek mahkûmlarÄ±n’ deniliyor. Sevk istedik o da engellemeye çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Cezaevi yönetiminin bize sunduÄŸu gerekçe ise bakanlÄ±ÄŸÄ±n bu cezaevinde 5 kadÄ±nÄ±n kalmasÄ±nÄ± istemesi. Burada adli kadÄ±n tutuklular arasÄ±nda en ufak tartÄ±ÅŸmada bile erkek gardiyanlar içeri girip onlarÄ± coplarla döverek kanlar içerisinde içeriden dÄ±ÅŸarÄ±ya çÄ±karÄ±yor. GörüÅŸmelerimiz fayda etmiyor. Geçenlerde adli tutuklu kadÄ±nlarÄ±n baÄŸÄ±rÄ±ÅŸ çaÄŸÄ±rÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± duyduk. OnlarÄ±n üzerinde de baskÄ±lar var. Askerler bize ‘Zaten elimizdesiniz sizi istesek açlÄ±ktan da öldürürüz. Bozkurt kardeÅŸlerim sizi öldürür’ diyor.” (BalÄ±kesir/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 31 Ekim 2018 15:42

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