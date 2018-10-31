2019 yÄ±lÄ± bÃ¼tÃ§esi 1 milyar 816 milyon 197 bin lira

2019 YÄ±lÄ± BÃ¼tÃ§e Teklifi, 1 milyar 816 milyon 197 bin lira olarak Plan ve BÃ¼tÃ§e Komisyonuna sunuldu.

TBMM BaÅŸkanvekili Mustafa Åžentop, TBMM'nin 2019 YÄ±lÄ± Bütçe Teklifi'nin, 1 milyar 816 milyon 197 bin lira olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulduÄŸunu bildirdi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda TBMM, Kamu DenetçiliÄŸi Kurumu ve SayÄ±ÅŸtayÄ±n 2019 yÄ±lÄ± bütçeleri görüÅŸülüyor. Meclis BaÅŸkanvekili Mustafa Åžentop, TBMM'nin 2019 bütçesine iliÅŸkin bilgi verdi.

BÜTÇENÄ°N YÜZDE 17,4’Ü SERMAYE GÄ°DERLERÄ° VE TRANSFERÄ°

Åžentop, “TBMM'nin 2019 YÄ±lÄ± Bütçe Teklifi, 1 milyar 816 milyon 197 bin lira olarak komisyona sunulmuÅŸtur. Bütçenin yüzde 52,9'unu personel giderleri, yüzde 7,3'ünü SGK devlet primi giderleri, yüzde 9,3'ünü mal ve hizmet alÄ±mÄ± giderleri, yüzde 13,1'ini cari transferler, yüzde 17,3'ünü sermaye giderleri, yüzde 0,1'ini sermaye transferleri oluÅŸturmaktadÄ±r” dedi.

TBMM'ye baÄŸlÄ± olan Kamu DenetçiliÄŸi Kurumuna da hazine yardÄ±mÄ± olarak 27 milyon 215 bin lira pay ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Åžentop, bu tutarÄ±n, bütçenin yaklaÅŸÄ±k yüzde 1,5'ini oluÅŸturduÄŸuna dikkati çekti.

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RTÜK’E 40 MÄ°LYON AYRILDI

Bu yÄ±l ilk kez 2019 YÄ±lÄ± Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) için hazine yardÄ±mÄ± olarak 40 milyon lira pay ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiren Åžentop, bu tutarÄ±n, bütçenin yaklaÅŸÄ±k yüzde 2,2'sine denk geldiÄŸini söyledi.

Mustafa Åžentop, 2019 bütçesinin, 2018 yÄ±lÄ± baÅŸlangÄ±ç ödeneÄŸine göre yüzde 44,7 oranÄ±nda artarak 1 milyar 816 milyon 197 bin lira olduÄŸunu bildirdi.

Åžentop, bütçedeki artÄ±ÅŸa; 2018 yÄ±lÄ± baÅŸlangÄ±ç ödeneÄŸine göre cari giderlerdeki 486 milyon 535 bin liralÄ±k artÄ±ÅŸ, milletvekili ve danÄ±ÅŸman sayÄ±sÄ± ile personel sayÄ±sÄ±ndaki artÄ±ÅŸ, taÅŸeron iÅŸçilerin kadroya geçmesi, enflasyon oranÄ±ndaki artÄ±ÅŸ, TBMM eski üyelerinin tedavi giderleri ile temsil tazminatlarÄ±ndaki artÄ±ÅŸ, Kamu DenetçiliÄŸi Kurumu ve Radyo Televizyon Üst Kuruluna yapÄ±lacak transferler, memurlarÄ±n öÄŸle yemeÄŸine yardÄ±m ile uluslararasÄ± kuruluÅŸlara yapÄ±lan üyelik aidatÄ± ödemelerindeki artÄ±ÅŸÄ±n neden olduÄŸunu öne sürdü.

Åžentop, yatÄ±rÄ±m giderlerindeki 74 milyon 538 bin lira artÄ±ÅŸÄ±n ise yapÄ±m, bakÄ±m, onarÄ±m ve biliÅŸim giderlerindeki artÄ±ÅŸtan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.

Bu kapsamda 2018 bütçesindeki hedeflerinin, yasama yetkisini kullanan milletvekillerinin çalÄ±ÅŸma ÅŸartlarÄ±nÄ± iyileÅŸtirmek, yasama sürecini ve kalitesini geliÅŸtirmek olacaÄŸÄ±nÄ± söyleyen Åžentop, 2019 için 1 milyar 816 milyon 197 bin lira, 2020 için 1 milyar 850 milyon 603 bin lira, 2021 için de 1 milyar 836 milyon 552 bin lira bütçe öngörüldüÄŸünü aktardÄ±. (Ankara/AA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 31 Ekim 2018 15:28

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