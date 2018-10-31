Ä°stanbulkartâ€™a akÄ±llÄ± telefonlardan yÃ¼kleme yapÄ±labilecek

Ä°BB: BÃ¼tÃ¼n Ä°stanbulkart kullanÄ±cÄ±larÄ±, â€˜Yetersiz bakiyeâ€™ anonsundan kurtulacak.

Ä°stanbulkart mobil uygulamasÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±m toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediye (Ä°BB) BaÅŸkanÄ± Mevlüt Uysal, “Bütün Ä°stanbulkart kullanÄ±cÄ±larÄ±, ‘Yetersiz bakiye’ anonsundan kurtulacak” dedi.

Ä°stanbul’da milyonlarca insanÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± Ä°stanbulkart’a, artÄ±k akÄ±llÄ± telefonlardan yükleme yapÄ±labilecek. KullanÄ±cÄ±lara sunulan uygulamanÄ±n tanÄ±tÄ±m toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Ä°BB BaÅŸkanÄ± Mevlüt Uysal, “Ä°stanbul’da 15-16 milyon Ä°stanbulkart kullanÄ±cÄ±sÄ± var. YÄ±llÄ±k 3 buçuk milyar gibi bir ödeme hareketi oluyor. 15-16 milyon insan Ä°stanbulkart’a para yüklerken fiili olarak gidip bir yerde yükleme yapmak için ciddi kuyruklar bekliyor ve zaman kaybÄ±na uÄŸruyor. Åžu anda Ä°stanbulkart’a bakiye yükleme iÅŸlemini mobil uygulama ile otomatik hale getirmiÅŸ durumdayÄ±z. YaklaÅŸÄ±k 16 milyon insan herhangi bir ödeme noktasÄ±na gidip zaman kaybetmeden veya mesai saatlerini düÅŸünmeden elektronik bankacÄ±lÄ±k sistemi üzerinden Ä°stanbulkart’a otomatik yükleme yapabiliyor” dedi.

Uysal, “Bütün Ä°stanbulkart kullanÄ±cÄ±larÄ±, ‘Yetersiz bakiye’ anonsundan kurtulacak” dedi.

Tamamen yerli ve milli olarak geliÅŸtirilen Ä°stanbulkart mobil uygulamasÄ± ile Ä°stanbulkart kullanÄ±cÄ±larÄ± Android ve IOS cihazlarda uygulamayÄ± indirerek ve uygulamaya kartlarÄ±nÄ± tanÄ±tarak; para yükleme, bakiye kontrolü, iÅŸlem hareketleri, en yakÄ±n dolum noktasÄ± gibi birçok iÅŸlemi gerçekleÅŸtirebilecek. AynÄ± zamanda ATM’lerden de Ä°stanbulkart için ödeme talimatÄ± verilebilecek. Öte yandan Ä°stanbulkart, Ä°-Taksi, Beltur, Ä°spark ödemelerinde de kullanÄ±labiliyor. Uygulama için ÅŸu anda 10 banka ile anlaÅŸma saÄŸlandÄ±.

KullanÄ±m alanÄ± gittikçe geniÅŸleyen Ä°stanbulkart, aynÄ± zamanda mobil cüzdan uygulamasÄ± sayesinde telefonla temassÄ±z ödeme de yapabilecek. AkÄ±llÄ± telefonlara indirilen bu uygulama ile karta ihtiyaç duymadan mobil ödemeler gerçekleÅŸtirilebilecek. Bu konudaki teknik çalÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸi öÄŸrenildi.

AyrÄ±ca Ä°stanbulkat yemek kartÄ± özellikleri de taÅŸÄ±yacak. BELBÄ°M, Turkcell ve PTT iÅŸ birliÄŸi ile hayata geçirilecek uygulama; vatandaÅŸlarÄ±n da talepleri doÄŸrultusunda hazÄ±rlanacak. (Ä°stanbul/DHA)

www.evrensel.net