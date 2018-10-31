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TSK: FÄ±rat'Ä±n doÄŸusuna obÃ¼s atÄ±ÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±
31 Ekim 2018 15:05
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri, ÅžanlÄ±urfa sÄ±nÄ±r hattÄ±ndan 'FÄ±rat'Ä±n doÄŸusuna obÃ¼s atÄ±ÅŸÄ±' yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n, “Suriye’de FÄ±rat’Ä±n doÄŸusunda ‘kapsamlÄ± ve etkili’ bir operasyonun hazÄ±rlÄ±klarÄ± tamamlandÄ±” açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, TSK ‘FÄ±rat’Ä±n doÄŸusuna obüs atÄ±ÅŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±’ duyurdu.
AçÄ±klamada, “ÅžanlÄ±urfa sÄ±nÄ±r hattÄ±ndan Suriye’nin Ayn el Arap bölgesine yapÄ±lan obüs atÄ±ÅŸlarÄ±nda PYD/PKK’lÄ± 4 terörist etkisiz hale getirildi, 6 terörist yaralandÄ±” ifadeleri yer aldÄ±. (HABER MERKEZÄ°)
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