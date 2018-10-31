DÄ°SK: HÃ¼kÃ¼met yÃ¼zde 1â€™i yÃ¼zde 99â€™a tercih ediyor

DÄ°SK Ã¼yesi iÅŸÃ§iler, Adana'da eylem dÃ¼zenleyerek krizin faturasÄ±nÄ± Ã¶demeyeceklerini ilan etti, asgari Ã¼cretin 2 bin lira olmasÄ±nÄ± istedi.

DÄ°SK Çukurova Bölge TemsilciliÄŸi krizin yükünün iÅŸçi ve emekçilere fatura edilmek istenmesine karÅŸÄ± Atatürk ParkÄ±’nda eylem düzenledi. Eyleme DÄ°SK Genel BaÅŸkanÄ± Arzu ÇerkezoÄŸlu da katÄ±ldÄ±. Eylemde bir araya gelen DÄ°SK üyesi iÅŸçiler krizin faturasÄ±nÄ± ödemeyeceklerini söyledi.

Genel-Ä°ÅŸ, Sosyal-Ä°ÅŸ, Lastik-Ä°ÅŸ, Dev SaÄŸlÄ±k-Ä°ÅŸ ve Güvenlik-Ä°ÅŸ üyesi iÅŸçilerin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eyleme Emek Partisi, CHP, HDP, Halkevleri de destek verdi. Eylemde konuÅŸan DÄ°SK Genel BaÅŸkanÄ± Arzu ÇerkezoÄŸlu, “Krizin faturasÄ±nÄ± kimin ödeyeceÄŸi Türkiye’nin gündemindeki en önemli soru” dedi. Krizin ortaya çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± yÄ±kÄ±cÄ± etkilerden krizi yaratan ve ondan nemalanan yüzde 1’i koruyarak mÄ±, yoksa ülkenin tüm deÄŸerlerini üreten yüzde 99’u, iÅŸçiyi emekçiyi, kamu çalÄ±ÅŸanÄ±nÄ±, ülkenin gerçek sahiplerini koruyarak mÄ± çÄ±kÄ±lacak sorusunun gündemde olduÄŸunu ifade eden ÇerkezoÄŸlu, “Türkiye’de ve dünyada iÅŸçiyi, emekçiyi koruyacak olan politikalar mümkündür. Ancak Hükümet bunu tercih ediyor mu?” diye sordu.

‘KIDEM TAZMÄ°NATI KONUSU BÄ°ZÄ°M Ä°ÇÄ°N KAPANMIÅžTIR’

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± programÄ± ve OVP’nin krizi yaratan sermaye düzeni üzerine kurulu olduÄŸunu dile getiren ÇerkezoÄŸlu, “Bütün bu faturayÄ± yüzde 99’una kesmek istiyorlar” dedi. KÄ±dem tazminatÄ±nÄ±n da 2019 programÄ± ile yeniden gündeme getirildiÄŸini ifade eden ÇerkezoÄŸlu, “KÄ±dem tazminatÄ± konusunda dün olduÄŸu gibi bugün de izin vermeyeceÄŸiz. ÇocuÄŸumuzun geleceÄŸinin ipotek alÄ±ntÄ±na alÄ±nmasÄ±na karÅŸÄ± çÄ±kacaÄŸÄ±z. KÄ±dem tazminatÄ± tartÄ±ÅŸmasÄ± bizim açÄ±mÄ±zdan bitmiÅŸ ve kapanmÄ±ÅŸ bir konudur. Sadece mali bir mesele deÄŸildir, en temel iÅŸ güvencesi dayanaÄŸÄ±mÄ±zÄ±dÄ±r. Çok açÄ±k bir ÅŸekilde buradan uyarÄ±yoruz. KÄ±dem tazminatÄ±nÄ± gasp etmek için meclisi de yasayÄ± da baypas ederek CumhurbaÅŸkanÄ± KHK’si ile kÄ±dem tazminatÄ±mÄ±zÄ± gasp ederseniz ekonomik faturasÄ± da siyasi faturasÄ± da size çok aÄŸÄ±r olacaktÄ±r” dedi.

FotoÄŸraf: Evrensel

‘2019 ASGARÄ° ÜCRETÄ° 2 BÄ°N LÄ°RA ÜZERÄ°NDEN DEÄžERLENDÄ°RÄ°LMÄ°Åž’

4 temel talepleri olduÄŸunu ifade eden ÇerkezoÄŸlu, ilkinin yÄ±l sonu yüzde 30-35’i bulmasÄ± beklenen enflasyonunun asgari ücrete eklenerek 2 bin liraya çÄ±karÄ±lmasÄ± ve 2019 asgari ücretinin bu rakam üzerinden konuÅŸulmasÄ± olduÄŸunu dile getirdi. ÇerkezoÄŸlu ayrÄ±ca kadroya geçirildiÄŸi iddia edilen belediye iÅŸçilerinin kadroya alÄ±nmasÄ± ve 2020 yÄ±lÄ±na kadar yüzde 4+4 ile sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lan ücretlerinin toplu sözleÅŸme ile belirlenmesinin önünün açÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. Ä°kinci taleplerinin iÅŸsizlikle ilgili olduÄŸunu ifade eden ÇerkezoÄŸlu, toplu iÅŸten çÄ±karmalarÄ±n yasaklanmasÄ±nÄ± istedi ve mecliste bu konuda yasal düzenleme yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini söyledi.

‘KAR VE RANTTAN VERGÄ° ALINSIN’

Üçüncü taleplerinin vergi adaletsizliÄŸinin giderilmesi olduÄŸunu dile getiren ÇerkezoÄŸlu, “DolaylÄ± vergiler toplam vergilerin üçte ikisi. Asgari ücretten alÄ±nan vergi kaldÄ±rÄ±lsÄ±n az kazanandan az çok kazanandan çok vergi alÄ±nsÄ±n. KarÄ±n, faizin, rantÄ±n vergilendirildiÄŸi bir vergi sistemi istiyoruz” dedi. Enflasyonla mücadele için temel kamusal hizmetlere zam yapÄ±lmamasÄ±nÄ±n dördüncü temel taleplerini olduÄŸunu dile getiren ÇerkezoÄŸlu, “Her zaman talebimiz asgari kullanÄ±m bedelinin elektrik, su, doÄŸalgaz, eÄŸitim ve saÄŸlÄ±kta tümüyle parasÄ±z olmasÄ±. Bu temel talepler doÄŸrultusunda bu talepleri örgütlersek siyasi iktidar bu adÄ±mlarÄ± atmak zorunda kalacak” dedi. (Adana/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 31 Ekim 2018 15:04

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