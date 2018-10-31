BakanlÄ±k mÃ¼fetiÅŸleri donarak yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren asker iÃ§in Dersim'de

Donarak yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren askerlerle ilgili Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, 2 mÃ¼fettiÅŸ bugÃ¼n Dersim'de incelemelere baÅŸladÄ±.

Dersim'in NazÄ±miye ilçesi kÄ±rsalÄ±nda 2 askerin donarak yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesiyle ilgili Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nca yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda, 2 müfettiÅŸ bugün kente gelerek incelemelere baÅŸladÄ±.

DHA'nÄ±n haberinde NazÄ±miye ilçesi SarÄ±yayla köyü kÄ±rsalÄ±ndaki 2 bin 300 rakÄ±mlÄ± bölgede operasyon sÄ±rasÄ±nda, olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle donma tehlikesi geçiren 12 kiÅŸilik timdeki uzman çavuÅŸlar Ferruh Dikmen (26) ve AsÄ±m Türkel'in (23) kaldÄ±rÄ±ldÄ±klarÄ± hastanede yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesiyle ilgili, Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda, bugün 2 müfettiÅŸ Dersim'e geldi.

MüfettiÅŸlerin incelemelere baÅŸladÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. BakanlÄ±k müfetiÅŸlerinin, olay sÄ±rasÄ±nda askerlerin yanÄ±nda bulunan arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n ifadelerine baÅŸvuracaÄŸÄ± ve yetkili komutanlarÄ± da dinleyerek bölgenin durumunu da inceleyeceÄŸi belirtildi. SoruÅŸturma için gelen BakanlÄ±k müfetiÅŸlerine Valilik binasÄ±nda oda tahsis edildiÄŸi ve müfettiÅŸlerin gerek duyulmasÄ± halinde olay yerine de gidebileceÄŸi ifade edildi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 31 Ekim 2018 15:09

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