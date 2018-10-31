Fatih Tezcan hedef gÃ¶sterdi, â€˜inek duasÄ±â€™ mahkemede

MÃ¼lkiye'nin 80 yÄ±llÄ±k geleneÄŸi olan Ä°nek BayramÄ±'nda 'Ä°nek DuasÄ±â€™nÄ± okuyan M.C.T. hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± yarÄ±n Ankara'da gÃ¶rÃ¼lecek.

Mülkiye’nin 80 yÄ±llÄ±k geleneÄŸi olan Ä°nek BayramÄ±’nda okunan ‘Ä°nek DuasÄ±’ nedeniyle açÄ±lan davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± yarÄ±n görülecek. Ä°ktidara yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen gazeteci Fatih Tezcan’Ä±n gündeme getirdiÄŸi duaya iliÅŸkin ‘dini deÄŸerleri aÅŸaÄŸÄ±lama’ suçlamasÄ±yla dava açÄ±ldÄ±.

Ä°nek BayramÄ±’nda Ä°mam’Ä± canlandÄ±rarak Ä°nek DuasÄ±’nÄ± okuyan M.C.T. hakkÄ±nda açÄ±lan davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± yarÄ±n Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nde saat 10.15’te görülecek.

AçÄ±lan davayÄ± deÄŸerlendiren Mülkiyeliler BirliÄŸi Genel BaÅŸkanÄ± Dr. Dinçer Demirkent, Siyasal Bilgiler Fakültesi-Mülkiye’nin Türkiye gibi çok zor zamanlardan geçtiÄŸini hatÄ±rlattÄ±. Demirkent, “Bugün nasÄ±l Türkiye üniversiteleri itaate zorlanÄ±yor, itaati kabul etmeyen yargÄ±lanÄ±yorsa Fakütemize de aynÄ±sÄ± yapÄ±lÄ±yor” dedi.

‘FATÄ°H TEZCAN HEDEF GÖSTERDÄ°’

Gazete Duvar’da yer alan habere göre “Bir üniversite Rektörü’nün ‘CumhurbaÅŸkanÄ±’na itaat etmek farzdÄ±r, hem de Ä°slam hukukuna göre farzdÄ±r’ demesi nasÄ±l infial yaratmÄ±yorsa, Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne mezunlarÄ±n, Mülkiyeliler BirliÄŸi BaÅŸkanÄ±’nÄ±n alÄ±nmamasÄ±; Mülkiye’nin seksen yÄ±llÄ±k geleneÄŸi Ä°nek BayramÄ±’nÄ±n yargÄ±lanmasÄ± da infial yaratmÄ±yor” diyen Demirkent, “Ä°nek BayramÄ± tam da ilahiyatçÄ± rektörün farz ilan ettiÄŸi ÅŸeye karÅŸÄ± üniversiteyi, itaat etmemeyi, sorgulamayÄ±, eleÅŸtirmeyi mümkün kÄ±lan zemini her yÄ±l yeniden hatÄ±rlatmak için kurgulanmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°nek DuasÄ± tam olarak bu amacÄ± güderdi. Rektörden dekana, hocalardan öÄŸrencilere, medyadan futbola, iktidardan muhalefete her ÅŸey eleÅŸtirinin ve mizahÄ±n konusu yapÄ±lÄ±rdÄ± bu duada. 2016’dan beri bu dua okunmuyor” dedi.

RektÃ¶r: ErdoÄŸan'a itaat etmek farzdÄ±r, karÅŸÄ± gelmek haramdÄ±r

“Fatih Tezcan’Ä±n fakülteyi ve inek duasÄ±nÄ± hedef göstermesiyle duayÄ± okuyan SBF mezunu, Mülkiyeliler BirliÄŸi üyesi hakkÄ±nda ceza soruÅŸturmasÄ± açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±” belirten Demirkent, “Görevi belli bir isim, Fatih Tezcan hedef gösterdi ve 80 yÄ±llÄ±k üniversite geleneÄŸi bir anda yÄ±kÄ±ldÄ±. Neden? Çünkü duanÄ±n okunduÄŸu sÄ±rada orada olan, mizaha kendini kaptÄ±rarak kahkahalar atan dönemin Dekan Vekili, orada olan bütün hocalar ve duayÄ± dinleyen diÄŸerleri için kurumu yÄ±kacak bu geliÅŸme bir infial yaratmadÄ±. SanÄ±rÄ±m Fatih Tezcan’Ä±n Fakültemizi ve geleneklerini neden hedef haline getirdiÄŸi Harran Üniversitesi Rektörü’nün sÄ±kÄ±lmadan söylediÄŸi sözlerin ardÄ±ndan daha açÄ±k hale gelmiÅŸtir” diye konuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

Fatih Tezcanâ€™Ä±n tehdit ettiÄŸi eski eÅŸi konuÅŸtu

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 31 Ekim 2018 14:58

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