CHP Milletvekili GÃ¼rsel Tekin: Ä°stanbul iÃ§in elbette adayÄ±m

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili GÃ¼rsel Tekin: Elbette adayÄ±m. Ä°stanbul'la ilgili ciddi projelerimiz var. GÃ¼Ã§lÃ¼ bir kadromuz var.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Gürsel Tekin, yerel seçimlerde Ä°stanbul için aday olduÄŸunu belirterek, "Elbette adayÄ±m. Ä°stanbul'la ilgili ciddi projelerimiz var. Güçlü bir kadromuz var. AfrikalÄ± belediye meclis üyemiz var. 2 bin 800 oy var, neden olmasÄ±n. Birisi uzman, ODTÜ mezunu. Çok ciddi çalÄ±ÅŸma yapÄ±yor" dedi.

CHP Ä°stanbul Milletvekili Gürsel Tekin, TBMM'de düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda yerel seçimlerde Ä°stanbul'dan partisinin kimi aday göstereceÄŸine iliÅŸkin bir soru üzerine ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Elbette adayÄ±m. Bütün arkadaÅŸlarÄ±m çok kÄ±ymetlidir. Hiçbir arkadaÅŸÄ±m rakibim deÄŸildir. 4 yÄ±l önce Ä°stanbul'da bütün bu çalÄ±ÅŸmalara baÅŸlayan bir siyasetçiyim. Bugün aday gibi davranÄ±yorum. YarÄ±n partim ne yapar bu beni hiç ilgilendirmez. YarÄ±n ne olur bu beni hiç ilgilendirmez. Bu çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ± sekteye uÄŸratacak bir ÅŸey içinde deÄŸilim. Sahada vatandaÅŸlarÄ±n çok büyük desteÄŸini görüyorum. Defalarca söyledim, Ä°stanbul'la ilgili sadece alt yapÄ± üst yapÄ±, planlama, ulaÅŸÄ±m, depreme hazÄ±rlÄ±k bunlar deÄŸil. Ä°stanbul ile ilgili ciddi projelerimiz var. Güçlü bir kadromuz var. Gerek Türkiye gerek uluslararasÄ± arenada ciddi görev yapan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. O gün bize görev verildiÄŸi zaman Ä°stanbul'la ilgili her ÅŸeyimiz hazÄ±r. Ä°stanbul'da sadece 16 milyonun deÄŸil misafir olan OrtadoÄŸu ve Afrika'dan gelen insanlarÄ±n derdi de var. Geçen hafta AfrikalÄ±larÄ±n mahallesindeydik. Kaç bin AfrikalÄ±,OrtadoÄŸulu seçmen olduÄŸunu bilemezsiniz. OrtadoÄŸulu, AfrikalÄ± belediye meclis üyelerimiz bile hazÄ±r. AfrikalÄ± belediye meclis üyemiz var. 2 bin 800 oy var, neden olmasÄ±n. Birisi uzman, ODTÜ mezunu. Çok ciddi çalÄ±ÅŸma yapÄ±yor."

'MHP Ä°LE GÖKÇEK ARASINDA BÄ°R NÄ°ÅžAN YAPILMIÅž'

Gürsel Tekin, bir basÄ±n mensubunun, 'Melih Gökçek'in MHP'den aday olur mu?' sorusuna ise, "MHP ile Gökçek arasÄ±nda bir niÅŸan yapÄ±lmÄ±ÅŸ. YakÄ±nda düÄŸün yapÄ±lacak gibi gözüküyor" diye yanÄ±t verdi. (Ä°stanbul/DHA)

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