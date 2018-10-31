Ã–ÄŸretmene zorunlu yÃ¼ksek lisans geliyor

Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya SelÃ§uk: Az sayÄ±da Ã¶ÄŸrenci mezun etmeliyiz. Åžu anda 40 binin Ã¼zerinde Ã¶ÄŸrenci mezun oluyor.

Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya Selçuk, öÄŸretmenlere verilen hizmet içi eÄŸitimlerin 4 yÄ±l içinde tamamen deÄŸiÅŸeceÄŸini açÄ±kladÄ±. Bakan Selçuk, “ÖÄŸretmenlere yüksek lisans zorunluluÄŸu geliyor” dedi.

“12 Eylül’den beri öÄŸretmen yetiÅŸtirme sistemi köklü bir deÄŸiÅŸikliÄŸe uÄŸramamÄ±ÅŸ” diyen Selçuk, “ÖÄŸretmenin geldiÄŸi kaynaÄŸÄ± düzenlemeliyiz. EÄŸitim fakültelerini tercih eden öÄŸrencilerin daha yüksek puanlarla girmesi için birtakÄ±m düzenlemeler yapmalÄ±yÄ±z. ÇÄ±tayÄ± yükseltip, az sayÄ±da öÄŸrenci mezun etmeliyiz. Åžu anda 40 binin üzerinde öÄŸrenci mezun oluyor. Daha az sayÄ±da öÄŸrenciyle eÄŸitimde istihdamÄ± iyileÅŸtirmek mümkün. EÄŸitimin niteliÄŸinin arttÄ±ÄŸÄ± durumlarda öÄŸretmen adaylarÄ±nÄ±n gelir seviyesinin artmasÄ± gibi baÅŸka olasÄ±lÄ±klar olacak. Orta vadede yüksek lisans yapmayanÄ±n öÄŸretmen olmamasÄ± gerekir” ifadelerini kullandÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya SelÃ§uk ve projeleri kimin iÃ§in umuttur?

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