TTB Meclise sunulan teklife karÅŸÄ± nÃ¶bet eylemleri dÃ¼zenleyecek

AKP'nin Meclise sunduÄŸu yasa teklifini deÄŸerlendiren TTB Merkez Konseyi, â€œHekimlere ve saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na saldÄ±rÄ± bu kez hÃ¼kÃ¼metten geldi" dedi.

Hükümetin saÄŸlÄ±k alanÄ±na iliÅŸkin yasa teklifini deÄŸerlendiren TTB Merkez Konseyi, teklilf “kötü niyetli” olarak nitelendirdi. TTB, “Hekimlere ve saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±na saldÄ±rÄ± bu kez hükümetten geldi” ifadelerine yer verdiÄŸi açÄ±klamada, kanun teklifinin tüm maddelerine karÅŸÄ± “Hekimler KandÄ±rmaca DeÄŸil, HaklarÄ±nÄ± Ä°stiyor” diyerek nöbet eylemleri düzenleyeceklerini duyurdu.

Türk Tabipleri BirliÄŸi (TTB) Merkez Konseyinin yazÄ±lÄ± açÄ±klamasÄ±nda, AKP tarafÄ±ndan Meclis’e sunulan teklifinde hekimlerin taleplerini karÅŸÄ±lamak bir yana yakÄ±cÄ± maÄŸduriyet yaratan ÅŸiddet konusunda somut hiçbir adÄ±m olmadÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, hekimlere ve saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±na saldÄ±rÄ±nÄ±n bu kez Hükümet’ten geldiÄŸi ifade edildi. AçÄ±klamada, “KHK ve Güvenlik SoruÅŸturmasÄ±” gerekçesiyle binlerce hekimi iÅŸsizliÄŸe mahkûm ederek, haktan, hukuktan, en temel vatandaÅŸlÄ±k haklarÄ±ndan uzak, bütünüyle kötü niyetli bir kanun teklifi ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalmÄ±ÅŸ durumdayÄ±z” denildi.

‘ÅžÄ°DDETÄ°N SORUMLUSU HÜKÜMET OLACAK’

AçÄ±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi: “SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca’nÄ±n meslektaÅŸÄ±mÄ±z Fikret HacÄ±osman’Ä±n Ä°stanbul’da öldürülmesi sonrasÄ±nda sarf ettiÄŸi; “SaÄŸlÄ±kta ÅŸiddeti caydÄ±racak ve suçlularÄ±n en aÄŸÄ±r cezaya çarptÄ±rÄ±lmalarÄ±nÄ± temin edecek düzenleme” sözleri ile Meclise sunulan taslak arasÄ±nda en ufak bir irtibat söz konusu deÄŸildir. SaÄŸlÄ±k ortamÄ±ndaki ÅŸiddet nedeniyle saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayacak her hekimin, her saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n sorumlusu içi boÅŸ bir taslakla “ÅŸiddet yasasÄ± çÄ±karÄ±yoruz” yaygarasÄ± yapan ve saÄŸlÄ±kta ÅŸiddet karÅŸÄ±sÄ±nda ciddi hiçbir adÄ±m atmayan iktidar hükümeti olacaktÄ±r”.

AKP'den hekimlere Ã§Ã¶zÃ¼m deÄŸil, ceza Ã§Ä±ktÄ±

KHK VE GÜVENLÄ°K SORUÅžTURMALARININ YASAL KILIFI

Teklifte yer alan “KHK ve Güvenlik SoruÅŸturmalarÄ±”na iliÅŸkin maddenin, binbir emekle kazanÄ±lan hekimliÄŸin, ihtisasÄ±n, üst ihtisasÄ±n hekimlerin elinden alÄ±nmasÄ±nÄ±n yasal kÄ±lÄ±fÄ± olduÄŸu belirtilerek, “AKP hükümeti, Anayasa’da tanÄ±mlanmÄ±ÅŸ en temel haklara, Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi kararlarÄ±na, bir arada yaÅŸama prensiplerine aykÄ±rÄ±, binlerce hekimin iÅŸsizliÄŸinin ve açlÄ±ÄŸa mahkûm edilmesinin, hastalarÄ±n bu hekimlerden mahrum kalmasÄ±nÄ±n sorumlusu olacaktÄ±r” denildi.

Teklifin ayrÄ±ca aile hekimliÄŸinde hak kayÄ±plarÄ±na yol açacaÄŸÄ±, hastanelerin “SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±na” baÄŸlÄ± döner sermayelerinin “Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n” inisiyatifine bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± amaçladÄ±ÄŸÄ±; Tabip OdalarÄ±nÄ±n hekimliÄŸin uygulanmasÄ±ndaki etkisini sÄ±nÄ±rlamaya çabaladÄ±ÄŸÄ± vurgulanan açÄ±klamada, teklife karÅŸÄ± tüm hekim ve saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n gerekli tepkiyi göstereceÄŸi ifade edildi.

‘YASA TEKLÄ°FÄ°NE KARÅžI NÖBET EYLEMLERÄ°’

SaÄŸlÄ±kta ÅŸiddete karÅŸÄ±, “ÅŸiddeti önleme yasa tasarÄ±sÄ±” talepli “nöbet eylemlerini” bu kanun teklifinin tüm maddelerine karÅŸÄ± “Hekimler KandÄ±rmaca DeÄŸil, HaklarÄ±nÄ± Ä°stiyor" nöbetlerine çeviren TTB Merkez Konseyi, “Bütün gücümüzle, tüm saÄŸlÄ±k kurumlarÄ± ve ÅŸehir meydanlarÄ±nda sesimizi duyuracaÄŸÄ±mÄ±zÄ±, TBMM’de bu yanlÄ±ÅŸ ve hekim karÅŸÄ±tÄ± yasa teklifini durdurup, sorunlarÄ±mÄ±zÄ±n çözümüne dair maddeler içeren bir yasa teklifine bürünmesi için mücadelemizi sürdüreceÄŸimizi ilan ediyoruz” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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