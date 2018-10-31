'Denizde yaşanan mülteci ölümleri kaza değil, cinayet'

Kaçakçıların mültecileri denizden geçirmek için dalgalı günleri seçtiğini belirten WAHA Başkanı “Böylelikle ölümler artıyor” dedi

İzmir ve Muğla’da başta olmak üzere son günlerde artan mülteci ölümleri, gözleri tekrar Türkiye’de çeşitli nedenlerle ölümü göze alarak Avrupa’ya göç etmek zorunda bırakılan mültecilere çevirdi.

İzmir’de özellikle kadın ve çocuklara yönelik faaliyet gösteren Suriyeli Mültecilerle Dayanışma Derneği (WAHA) Başkanı Muhammed Salih Ali, günde en az 100 mültecinin derneklerine çeşitli sorunlarla geldiğini kaydetti. Mültecilerin yeni bir yaşam umuduyla Avrupa’ya gitmeye çalıştıklarını söyleyen Ali, denizde yaşanan toplu ölümlerin kaza değil, cinayet olduğuna vurgu yaptı.

GÖÇ TERCİH DEĞİL, ZORUNLULUK

Mezopotamya Ajansı’ndan Ayşe Sürme ve Nimet Ölmez’in haberine göre Suriye’de yaşanan savaşı durdurmanın birincil ihtiyaç olduğunu söyleyen Ali, yaşanan göçlerin tercih değil, zorunluluktan kaynaklandığı vurgusunda bulundu. Resmi kayıtlara göre; 4 milyon Suriyelinin Türkiye’ye gelmek zorunda bırakıldığını belirten Ali, sadece İzmir’de, 4 ay önceki verilere göre Göç İdaresi’ne 150 bin kayıtlı Suriyelinin olduğunun bilgisini paylaştı. Ekim ayı dahil olmak üzere İzmir’de bu rakamın 200 binin üzerine çıktığını tahmin ettiklerini söyleyen Ali, kayıt dışıların da olduğunu belirtti. Ali, “İzmir, mültecilerin bir Avrupa ülkesine geçmek için geldikleri şehirlerin başında geliyor. Acı bir gerçeğe vurgu yapmak gerekirse; bu insanları götüren kaçakçılar özellikle rüzgarlı ve yağmurlu havaları seçiyor” dedi.

Fotoğraf: Burcu Yıldırım/EVRENSEL

‘BİR ÜMİTLE GİDİYORLAR’

Gitmek için kaçakçıların eline düşen mültecilerin zor durumda kaldığını belirten Ali, “Rüzgarlı ve dalgalı günlerde denizde çok fazla kontrol yapılmıyor. O günleri fırsat olarak gören kaçakçılar mültecileri gönderiyor. Böyle olunca ölümler çok fazla oluyor. Deniz dalgalı, hava kötü; ama bu insanlar bunu bile bile gidiyor. İnsan kaçakçıları bu durumu kullanırken, gidenler de bu gerçeği bilerek gidiyor. Görüştüğüm aileler, ‘Biz zaten ölüyoruz, gitsek en azından bir şansımız olur’ deyip gittiklerini anlattı. Bu, çok kötü bir fikir biliyoruz. Önceden, Makedonya’dan Sırbistan’a kadar sınırlar açıktı. Şu an gidenlerin hepsi adalarda kalıyor ve adalardaki yaşam şartları da kötüdür. Orada kötü bir yaşam olduğunu da biliyorlar; ama yine de bir ümitle gidiyorlar” diye konuştu.

‘SURİYELİLERE KARŞI NEFRET VAR’

Mültecilerin ölüme gitmesinin birçok nedeni olduğunu; ancak en önemli nedeninin savaş olduğunu dile getiren Ali, “Türkiye’de seçim döneminde siyasetçilerin çeşitli söylemleri oldu, kimisi seçimi kazanması halinde tüm Suriyelileri ülkelerine geri göndereceğini bile söyledi. Halk, bunları en baştaki siyasetçilerden duyduktan sonra ne yapmasın ki? Şu an yine Suriyelilere karşı nefret yaratan bir propaganda var. ‘Yok Suriyeliler maaş alıyor, yok telefonu bedava, hastanesi bedava her şeyleri bedava’ şeklinde söylemleri var. Kesinlikle böyle bir şey yok. Suriyeliler, sadece hastaneye bedava gidebiliyor” dedi. (MA)

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