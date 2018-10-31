Osman Kavala: HayatÄ±mdan aylar eksiliyor

Bir yÄ±ldÄ±r tutuklu bulunan iÅŸ adamÄ± Osman Kavala: Bir an Ã¶nceÂ Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼me, aileme dostlarÄ±ma kavuÅŸmak istiyorum.

Ä°ÅŸ adamÄ± Osman Kavala'nÄ±n bir yÄ±ldÄ±r tutuklu bulunmasÄ±yla ilgili Kavala'nÄ±n avukatlarÄ± Ä°stanbul Taksim’deki Hill Otel’de bilgilendirme toplantÄ±sÄ± yaptÄ±. Silivri Cezaevi'nden mektup gönderen Kavala, “HayatÄ±mdan aylar eksiliyor” dedi. Kavala’nÄ±n avukatlarÄ± bir yÄ±ldÄ±r süren tutuklama sürecinde baÅŸvurduklarÄ± hukuki yollarÄ± anlatÄ±rken, Kavala’nÄ±n uzun tutukluluk süresi nedeniyle yaÅŸama hakkÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸini söyledi.

Gazete Duvar’dan HacÄ± BiÅŸkin’in haberine göre avukatlarÄ±n konuÅŸmalarÄ±na geçilmeden önce Silivri Cezaevi’nde bulunan Kavala’nÄ±n mesajÄ± okundu: HayatÄ±mdan aylar eksiliyor. Bir an önce özgürlüÄŸüme, aileme dostlarÄ±ma kavuÅŸmak istiyorum. Bununla birlikte yÄ±llardÄ±r sakÄ±ncalarÄ±nÄ± vurgulamaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z peÅŸinen ceza haline gelmiÅŸ mahkeme öncesi uzun tutuklamalara ve yargÄ±lamalara artÄ±k bir son verilmesini de hayati önemde görüyorum.”

‘TUTUKLU YARGILAMAYA SON VERÄ°LMELÄ°’

Kavala’nÄ±n mesajÄ±nÄ±n okunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sözü Avukat Ä°lkan Koyuncu aldÄ±. Koyuncu, “Kavala, cebir ve ÅŸiddet içeren bir suçla yan yana gelemez. YabancÄ±larla irtibat kurmak daha önce hiç görmediÄŸimiz bir suçlama” dedi.

Avukat Deniz Tolga AytuÄŸ da uzun tutuklama sürecinin hukuka aykÄ±rÄ± olduÄŸunu belirtti. AytuÄŸ, “Bir yÄ±l geçmesine raÄŸmen iddianame hazÄ±rlanmadÄ±. Bizim sorunumuz iddianame deÄŸil. Tutuklu yargÄ±lamaya son verilmeli” dedi.

Avukat Köksal Bayraktar da “Biz neyle suçlandÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± bilmiyoruz. YaÅŸama hakkÄ± ihlal ediliyor. AyrÄ±ca bir yÄ±ldan beri süregelen bu uygulama bir iÅŸkence. EÄŸer Türkiye’de hukuk varsa Osman Kavala’nÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± lazÄ±m” ifadelerini kullandÄ±.

OSMAN KAVALA KÄ°MDÄ°R?

1957 Paris doÄŸumludur. Ä°stanbul Robert Lisesi'ni bitirdikten sonra Manchester Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olmuÅŸtur. BabasÄ± Mehmet Kavala'nÄ±n 1982 yÄ±lÄ±nda vefat etmesinin ardÄ±ndan, Kavala Grubunda yönetici olarak çalÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. Osman Kavala Türk-Polonya Ä°ÅŸ Konseyi, Türk-Yunan Ä°ÅŸ Konseyi, Center for Democracy in Southeast Europe (GüneydoÄŸu Avrupa'da Demokrasi Merkezi) gibi çeÅŸitli iÅŸ ve toplumsal kuruluÅŸlarÄ±n Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu.

Murat Belge'yle birlikte Türkiye'nin en büyük yayÄ±nevlerinden biri olan Ä°letiÅŸim yayÄ±nlarÄ±nÄ±n kurucusu. TESEV yönetim kurulu üyesi, AçÄ±k Toplum Enstitüsü'nde danÄ±ÅŸma Kurulu Üyesi, Tarih VakfÄ±'nÄ±n sponsoru, DiyarbakÄ±r Kültürevi'nin sponsoru, Helsinki YurttaÅŸlar DerneÄŸi üyesi. (HABER MERKEZÄ°)

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