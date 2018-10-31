Et fiyatlarÄ± artÄ±nca vatandaÅŸ koyun kulaÄŸÄ± ve inek memesine yÃ¶neldi

Et ve tavuk fiyatlarÄ±nÄ±n pahalÄ± olmasÄ± nedeniyle vatandaÅŸ sakatatlara yÃ¶neldi, koyun kulaÄŸÄ± ve inek memesi ucuz olmasÄ±ndan dolayÄ± revaÃ§ta.

Adana'da Kasaplar ÇarÅŸÄ±sÄ± esnafÄ±, alÄ±m gücü düÅŸük olan vatandaÅŸlarÄ±n artan et fiyatlarÄ± nedeniyle, kilosu 5 lira olan koyun kulaÄŸÄ± ve kilosu 2,5 lira olan inek memesine yoÄŸun talep gösterdiÄŸini söyledi.

ÇarÅŸÄ± esnaflarÄ±ndan RÄ±dvan Ökmen, et ve tavuk fiyatlarÄ±nÄ±n pahalÄ± olmasÄ± nedeniyle vatandaÅŸlarÄ±n alternatif olarak sakatatlara yöneldiÄŸini belirterek, "Ä°nek memesi sütlük olduÄŸu için kalsiyum ve mineral kaynaÄŸÄ±dÄ±r. KavurmasÄ±, kebabÄ± olur. VatandaÅŸlar artÄ±k hesaplÄ± olan dalak, beyaz ciÄŸer ve benzeri sakatatlara yöneliyor. Et yerine bunlarÄ± yiyorlar. Åžu an kemikli kuzu but, kilosu 37 TL. Kuzu kaburga, gerdan 35 TL. Kemiksiz kuÅŸbaÅŸÄ±nÄ±n da kilosunu 42 TL’ye veriyoruz. Tavuk bile pahalÄ±” dedi.

'LEZZETÄ°NÄ° BÄ°LMEYENLER SURATINI EKÅžÄ°TÄ°YOR'

Kasap Kadir Çelik ise pek çok ürün kalemine zam yapÄ±lÄ±rken, koyun kulaÄŸÄ±nÄ±n ve inek memesinin ucuza satÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktararak ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Dar gelirli vatandaÅŸlar özellikle koyun kulaÄŸÄ±na aÅŸÄ±rÄ± raÄŸbet gösteriyor. Lezzetini bilenler vazgeçemiyor, ama bilmeyenler suratÄ±nÄ± ekÅŸiterek bakÄ±yor. KulaÄŸÄ±n yanÄ± sÄ±ra insanlar genelde kilosu 25 TL’den kuzu böbreÄŸi tercih eder, ama kilosu 10 TL’den satÄ±lan dana böbreÄŸi de oldukça ilgi görüyor."

Emekli Mehmet YÄ±lmaz da et fiyatlarÄ±nÄ±n yüksek olduÄŸuna vurgu yaparak, aldÄ±ÄŸÄ± bin 600 TL maaÅŸla zor geçindiÄŸini belirterek, "Bana kalsa senede 1 defa et yemem, ama çocuklar çalÄ±ÅŸÄ±yor, getiriyor" diye konuÅŸtu. (Adana/DHA)

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