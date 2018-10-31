Eski eÅŸini Ã¶ldÃ¼rdÃ¼, mÃ¼ebbet aldÄ±, yargÄ±tay bozdu

BoÅŸandÄ±ÄŸÄ± eÅŸini pompalÄ± tÃ¼fekle vurarak Ã¶ldÃ¼ren sanÄ±ÄŸÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± â€˜iyi halâ€™ gerekÃ§esiyle mÃ¼ebbete Ã§evrildi.

Ä°zmir KarabaÄŸlar’da, boÅŸandÄ±ÄŸÄ± eÅŸi Zeliha Åžule Demiray'Ä± pompalÄ± tüfekle öldürüp, ardÄ±ndan silahÄ± kendi baÅŸÄ±na dayayÄ±p intihara teÅŸebbüs eden Ä°brahim Tahan'Ä±n, aldÄ±ÄŸÄ± müebbet hapis cezasÄ±, olayda tasarlama olmadÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle YargÄ±tay tarafÄ±ndan bozuldu. Bunun üzerine yeniden görülen davada ceza düÅŸürülerek Tahan, 25 yÄ±l hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±.

2014 yÄ±lÄ±nda meydana gelen olayda, aÅŸçÄ±lÄ±k yapan Zeliha Åžule Demiray, sabah iÅŸine gitmek için evinden çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada bir yÄ±l önce boÅŸandÄ±ÄŸÄ± Ä°brahim Tahan tarafÄ±ndan önü kesildi. Ä°brahim Tahan, otomobilinden aldÄ±ÄŸÄ± pompalÄ± tüfekle, Zeliha Åžule Demiray'Ä± göÄŸsünden vurarak yaraladÄ±. Tahan, daha sonra baÅŸÄ±na dayadÄ±ÄŸÄ± tüfeÄŸi ateÅŸledi. YaralÄ± Zeliha Åžule Demiray, kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetti. Yaralanan Ä°brahim Tahan hakkÄ±nda, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçlamasÄ±yla aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapis cezasÄ± istemiyle dava açÄ±ldÄ±.

YARGITAY BOZDU, Ä°NDÄ°RÄ°M UYGULANDI

Ä°zmir 7'nci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde yapÄ±lan yargÄ±lama sonucunda Tahan'a, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapis cezasÄ± verilirken, duruÅŸmalardaki iyi halinden dolayÄ± cezasÄ± müebbet hapse indirildi. Ancak Tahan'Ä±n avukatÄ±, fazla ceza verildiÄŸi gerekçesiyle temyiz için baÅŸvurdu. DosyayÄ± inceleyen YargÄ±tay 1'inci Ceza Dairesi, olayda tasarlama olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek kararÄ± bozdu. Bozma kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dava aynÄ± mahkemede yeniden görüldü. YargÄ±tay'Ä±n daha önceki kararÄ± bozmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan savcÄ± verdiÄŸi mütalaasÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirip Tahan'Ä±n 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan deÄŸil, 'kasten öldürme' suçundan yargÄ±lanmasÄ±nÄ± talep etti.

Zeliha Åžule Demiray'Ä±n ailesinin avukatÄ± Åžükran Öztürk, sanÄ±ÄŸÄ±n olayÄ±, sabahÄ±n erken saatlerinde tasarlayarak gerçekleÅŸtirdiÄŸini belirterek, sanÄ±ÄŸÄ±n daha önceki mütalaada yer alan 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini söyledi. Karar öncesi son sözü sorulan sanÄ±k ise "OlayÄ± isteyerek ve tasarlayarak gerçekleÅŸtirmedim" dedi. Mahkeme heyeti, sanÄ±k Ä°brahim Tahan'Ä± 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasÄ±na çarptÄ±rdÄ±. DuruÅŸmalardaki iyi halinden dolayÄ± cezasÄ± 25 yÄ±la indirildi, tutukluluk halinin devamÄ±na karar verildi. (Ä°zmir/DHA)

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