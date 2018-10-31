Ä°sviÃ§reâ€™de inÅŸaat iÅŸÃ§ileri mÃ¼cadelelerinde kararlÄ±

Ä°sviÃ§reâ€™de inÅŸaat sektÃ¶rÃ¼nde sÃ¼ren toplu iÅŸ sÃ¶zleÅŸmesi gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde uzlaÅŸma saÄŸlanamamasÄ± Ã¼zerine iÅŸÃ§iler iÅŸ bÄ±raktÄ±

Ä°smail ÅžÄ°MÅžEK

Ä°sviçre’de inÅŸaat sektöründe süren toplu iÅŸ sözleÅŸmesi görüÅŸmelerinde uzlaÅŸma saÄŸlanamamasÄ± üzerine iÅŸçiler bir süredir eylemler yapÄ±yor. 30 Ekim’de iÅŸçiler birçok kente iÅŸ bÄ±rakÄ±p kazanÄ±mlarÄ±nÄ± gasbedilmesine karÅŸÄ± eylem yaptÄ±.

23 Haziran’da, ücretlerin düÅŸürülmesinin ve emeklilik yaÅŸÄ±nÄ±n 60’tan 62’ye yükseltilmesinin yanÄ± sÄ±ra, emeklilik ödentilerinin de yüzde 30 azaltÄ±lmasÄ± dayatmalarÄ± üzerine, Ä°sviçre’nin her tarafÄ±ndan Zürih’te binlerce inÅŸaat iÅŸçisi protesto gösterisi düzenlenmiÅŸti. 2018 yÄ±lÄ± sonunda bitecek olan inÅŸaat sektörü sözleÅŸmesi için UNIA SendikasÄ± ve patronlar arasÄ±nda yapÄ±lan görüÅŸmelerden sonuç çÄ±kmamasÄ± üzerine, inÅŸaat iÅŸçileri bir süredir grevler yapÄ±yor, sokaklara çÄ±kÄ±yor.

Yürürlükteki sözleÅŸmenin budanmasÄ±nÄ± isteyen patronlar, haftalÄ±k çalÄ±ÅŸma süresinin 50 saate, emeklilik yaÅŸÄ±nÄ±n 62’ye yükseltilmesini dayatÄ±rken, ücretlerin de düÅŸürülmesini istiyor.

Daha iyi çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±, iÅŸten atÄ±lmaya karÅŸÄ± koruma ve 150 Fr. ücret artÄ±ÅŸÄ± talep eden iÅŸçi temsilcileri, yÄ±l içerisine daÄŸÄ±lmÄ±ÅŸ farklÄ± etkinlikler ve lokal grev kararlarÄ± almÄ±ÅŸlardÄ±. Bunun sonucu olarak, ilk grev kararÄ±nÄ± 15 Ekim’de Tessin Kantonu’nda hayata geçiren inÅŸaat iÅŸçileri, 3000 iÅŸçi ile bir de gösteri düzenlediler.

EYLEMLER Ä°SVÄ°ÇRE GENELÄ°NE YAYILMAYA BAÅžLADI

Tessin ve Cenevre’de gerçekleÅŸen eylem ve grevlerden sonra, 30 Ekim’de birkaç kantonda birden eyleme geçen iÅŸçiler, bir günlük iÅŸ bÄ±rakma ve protesto gösterileri düzenledi.

Tessin’de 3000 iÅŸçinin grev ve eylemleri sonrasÄ±, Ä°sviçre’de inÅŸaat iÅŸçileri sendikalarÄ± UNIÄ°A ile birlikte 16-17 Ekim tarihlerinde Cenevre’de iki günlük grev yaptÄ±lar. Grevci iÅŸçiler, baÅŸta patronlarÄ±n saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± daha önce kazandÄ±klarÄ± 60 yasÄ±nda emeklilik hakkÄ±nÄ± korumak, iÅŸ saatlerinin deÄŸiÅŸtirilmesine ve özellikle yaÅŸlÄ±, stajyer ve yeni baÅŸlayan iÅŸçilerin düÅŸük ücretlerle çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± Cenevre’de sokaklara çÄ±ktÄ±, protesto gösterileri düzenlediler.

Ä°ki gün süren grevin ardÄ±ndan iÅŸçiler grev alanÄ±nda oylama yaparak, görüÅŸmelerden sonuç alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± taktirde bir haftalÄ±k grev kararÄ± aldÄ±lar. 30 Ekim’de yeniden sokaklara çÄ±kan iÅŸçiler, FransÄ±zca konuÅŸulan kantonlarda eylemler hayata geçirdiler. Fribourg, Neuchâtel, Valais, Jura ve Bern Jura’da 2000 inÅŸaat iÅŸçisi iÅŸ bÄ±rakarak, gösteri düzenlediler. La Chaux-de-Fonds, Fribourg, Sion’dan sonra, eylemlerin önümüzdeki günlerde diÄŸer kantonlarda da hayata geçmesi bekleniyor.

Ä°ÅžÇÄ°LER 'MÜCADELEYE DEVAM' DEDÄ°

Ä°nÅŸaat sektöründe toplu iÅŸ sözleÅŸmesinde uzlaÅŸmaya yanaÅŸmayan sektör patronlarÄ±na karÅŸÄ± iÅŸçiler “mücadeleye devam” dediler. Ekim ayÄ±nda gerçekleÅŸen grev, yürüyüÅŸ ve protestolarda “EmekliliÄŸime dokunma”, “Ä°nÅŸaatçÄ± yoksa, ev de yok”, “Hep beraber, hep beraber: Grev” sloganlarÄ± ve dövizleri ile Ä°sviçre sokaklarÄ±nda gün boyu grev ve eylemler hayata geçiren inÅŸaat iÅŸçileri, kazanÄ±lmÄ±ÅŸ haklarÄ±nÄ± korumakta kararlÄ±lar.

Özellikle emeklilik yaÅŸÄ±nÄ±n 62’ye yükseltilmek istenmesi, iÅŸçilerin büyük tepkisine neden olurken, bu boyutta eylem ve grevin daha önce yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiriyorlar. Eylemler boyunca coÅŸkunun hakim olduÄŸu iÅŸçilerde, soÄŸuk havaya ve yaÄŸÄ±ÅŸa raÄŸmen sokaklara çÄ±kmÄ±ÅŸ olmalarÄ±, kazanÄ±mlarÄ±nÄ± korumak konusunda ne kadar kararlÄ± olduklarÄ±nÄ±, sektör patronlarÄ±na bir kez daha göstermiÅŸ oldular. Ä°nÅŸaat sektöründeki iÅŸçilerin tutumunun diÄŸer sektörlere de örnek olacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren iÅŸçi temsilcileri ve iÅŸçiler “mücadeleye devam” dediler.

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