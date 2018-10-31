Ä°negÃ¶l'de patron mobilya fabrikasÄ±nÄ± boÅŸaltÄ±p kaÃ§tÄ±

Bursa Ä°negÃ¶l'de mobilya fabrikasÄ±nÄ±n patronu makineleri gÃ¶tÃ¼rÃ¼p kaÃ§tÄ±. Ä°ÅŸÃ§iler uzun zamandÄ±r alamadÄ±klarÄ± maaÅŸlarÄ±nÄ± istiyor.

Bursa'nÄ±n Ä°negöl ilçesinde sabah mobilya fabrikasÄ±na mesaiye gelen iÅŸçiler, fabrikanÄ±n tamamen boÅŸaltÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gördü. Uzun zamandÄ±r paralarÄ±nÄ± alamadÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen iÅŸçiler, fabrika önünde eylem yaptÄ±.

Ä°negöl ilçesinde bulunan mobilya fabrikasÄ±nda çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler, sabah iÅŸ yerine geldiklerinde makinelerin götürüldüÄŸünü gördü. Büyük ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k yaÅŸayan ve tepki gösteren iÅŸçiler, duruma engel olmak ve yetkililere ulaÅŸmak istedi ancak sonuç alamadÄ±. Uzun zamandÄ±r ücretlerinin ödenmediÄŸini belirten yaklaÅŸÄ±k 30 iÅŸçi, fabrika önünde eylem yaptÄ±.

'MAAÅžLARIMIZI ÖDEMELERÄ° LAZIM'

Ä°ÅŸçilerden Hakan Güngör, "Cuma günü patronlar bizi Ä°stanbul'a gönderdi. MüÅŸterilerle görüÅŸtüm. Sabah haber aldÄ±k, buraya geldiÄŸimizde makinelerin taÅŸÄ±nmakta olduÄŸunu gördük. Buradan kaçÄ±yorlar. Bu kadar insan maÄŸdur oldu. Tedarikçiler ve biz iÅŸçiler maÄŸdur olduk. 40 civarÄ±nda iÅŸçi, maÄŸdur oldu. Gece içerdeki tüm ürünleri boÅŸaltmÄ±ÅŸlar. Bize de cuma gününe kadar izin verdiler. Firma sanÄ±rÄ±m batmÄ±ÅŸ, kaçmÄ±ÅŸlar. Ä°ÅŸçilerin maaÅŸlarÄ±nÄ± ödemeleri lazÄ±m" dedi.

'GECEMÄ°ZÄ° GÜNDÜZÜMÜZE KATARAK ÇALIÅžTIK'

Ä°ÅŸçilerden Esra ÇakÄ±roÄŸlu ise "Biz gecemizi gündüzümüze katarak çalÄ±ÅŸtÄ±k. Halimiz ortada. Bize, 'Pazar gününe kadar ürünleri yetiÅŸtirin' dediler. Bir gün sonra tatile çÄ±kardÄ±lar. Fabrikaya boÅŸaltÄ±p gitmiÅŸler. Biz emeÄŸimizi kimden alacaÄŸÄ±z. MaÄŸdur olduk" diye konuÅŸtu. (DHA)

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