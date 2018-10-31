Ä°zmir MarÅŸÄ±â€™nÄ± okuyan Ã¶ÄŸrencilere 'ÅŸiddet' iddiasÄ±na suÃ§ duyurusu

Ä°stanbul Erkek Lisesiâ€™nde mÃ¼dÃ¼r yardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n "Ä°zmir MarÅŸÄ±" okuyan Ã¶ÄŸrencilere yÃ¶nelik ÅŸiddet iddiasÄ± hakkÄ±nda Ankara Barosu suÃ§ duyurusunda bulundu.

Ankara Barosu, Ä°stanbul Erkek Lisesi’nde müdür yardÄ±mcÄ±sÄ± tarafÄ±ndan “Ä°zmir MarÅŸÄ±” okuyan öÄŸrencilere yönelik ÅŸiddet iddialarÄ±na iliÅŸkin suç duyurusunda bulunarak kamu davasÄ± açÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti.

Ankara Barosu, Ä°stanbul Erkek Lisesi müdür yardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n “Ä°zmir MarÅŸÄ±” okuyan öÄŸrencilere ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±na iliÅŸkin suç duyurusunda bulundu.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±’na yapÄ±lan ÅŸikayette TCK’nÄ±n 86. maddesinin ihlal edilmesi nedeniyle gerekli soruÅŸturmanÄ±n yapÄ±larak kamu davasÄ± açÄ±lmasÄ± istendi.

Törende Ä°zmir MarÅŸÄ±’nÄ± söyleyen öÄŸrencilere yönelik “tokat atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±” iddialarÄ±nÄ±n kabul edilemez olduÄŸu ifade edilen ÅŸikayette ÅŸu ifadelere yer verildi: “KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ±’nda kazanÄ±lmÄ±ÅŸ bir zaferi anlatan marÅŸÄ± söylemiÅŸ olmalarÄ±nÄ±n bu ÅŸekilde engellenmiÅŸ olmasÄ± büyük talihsizliktir. KiÅŸi dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± anayasal bir hak olarak AnayasanÄ±n 17. maddesinde düzenlenmiÅŸtir. Hiç kimse insan haysiyetiyle baÄŸdaÅŸmayan bir muameleye tabi tutulamaz.”

Åžikayette nitelikli kasten yaralama suçunun iÅŸlendiÄŸi ifade edilerek, kamu davasÄ± açÄ±lmasÄ± talep edildi. (Ankara/EVRENSEL)

'Ä°zmir MarÅŸÄ±'nÄ± okuyan Ã¶ÄŸrencilere ÅŸiddet' iddiasÄ±na soruÅŸturma

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