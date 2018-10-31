KESK krize karÅŸÄ± sokaÄŸa Ã§Ä±kÄ±yor

KESK ekonomik krize karÅŸÄ± mÃ¼cadele programÄ± doÄŸrultusunda AralÄ±k ayÄ±na kadar 5 ilde bÃ¶lge mitingleri dÃ¼zenleyecek.

KESK Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Ocak 2019 ikinci yarÄ±sÄ±na kadar uygulayacaÄŸÄ± eylem programÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Ekonomik krize karÅŸÄ± mücadele programÄ± doÄŸrultusunda AralÄ±k ayÄ±nÄ±n ikinci yarÄ±sÄ±na kadar 5 ilde bölge mitingleri düzenlenecek, Ocak ayÄ±nÄ±n ikinci yarÄ±sÄ±nda ise Ankara merkezli bir Türkiye mitingi gerçekleÅŸtirilecek.

KESK Merkez Yürütme Kurulu (MYK), 2019 yÄ±lÄ±nÄ±n Ocak ayÄ±nÄ±n ikinci yarÄ±sÄ±na kadar planladÄ±ÄŸÄ± kÄ±sa vadeli eylem programÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Tüm Bel-Sen Genel Merkezi'nde gerçekleÅŸen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan KESK EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Mehmet Bozgeyik, iktidarÄ±n "Kriz mriz yok, bunlar manipülasyon" sözlerine karÅŸÄ±n tüm resmi verilerin ülkenin uçuruma sürüklendiÄŸini gösterdiÄŸini söyledi.

Ä°nsanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± koÅŸullarda çalÄ±ÅŸma ve yaÅŸamaya mahkum edilen emekçilerin krizi de kabaran faturalar, artan iÅŸsizlik ve ödenen vergilerle iliklerine kadar hissettiÄŸini dile getiren Bozgeyik, var olan krizin kapitalizmin yapÄ±sal krizlerinden biri olduÄŸunu ifade etti.

Bozgeyik, küresel kapitalizme uyum saÄŸlamak adÄ±na 1980 askeri darbesi ile hayata geçirilen, ülkeyi ucuz emek cennetine çevirerek uluslararasÄ± mali sermayenin yaÄŸmasÄ±na açan ekonomik modelin hÄ±zla çöktüÄŸüne dikkat çekerek AKP'nin 16 yÄ±llÄ±k ekonomi politikalarÄ±nÄ±n da bu sürecin daha derinden yaÅŸanmasÄ±na neden olduÄŸunu söyledi.

Ä°thal girdiye dayalÄ± üretim, betona, ranta, finansallaÅŸmaya, tüketime dayalÄ± ekonomi anlayÄ±ÅŸÄ±yla ihraç edilen en temel maddelerin dahi ithal edilir hale getirildiÄŸini ifade eden Bozgeyik, "Sermayenin yürütme organÄ± olarak çalÄ±ÅŸan, CEO bakanlarÄ±yla hangi sÄ±nÄ±fÄ±n egemenliÄŸine hizmet ettiÄŸi çok açÄ±k ortada olan AKP, emekçilerin haklarÄ±nÄ± gasp ediyor, kamusal kaynaklarÄ±n yaÄŸma ve talanÄ±na devam ediyor" dedi.

‘SENDÄ°KAL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER YOK EDÄ°LMEK Ä°STENÄ°YOR’

KESK'in ve baÄŸlÄ± sendikalarÄ±nÄ±n açÄ±k bir saldÄ±rÄ± ve baskÄ±cÄ± politikalarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸunu dile getiren Bozgeyik, sendikal hak ve özgürlüklerin KHK'ler yoluyla yok edilmek istendiÄŸini ifade etti. Bozgeyik, AKP hükümetinin, neoliberal politikalarÄ±n önündeki her türlü engeli kaldÄ±rmak için sendikalaÅŸmaya, örgütlü mücadeleye, düÅŸünce ve ifade özgürlüÄŸüne yönelik saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± yoÄŸunlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve muhalif her hareketi bastÄ±rmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

KESK’in eylül ayÄ±ndan itibaren DÄ°SK, TMMOB ve TTB ile birlikte tüm emek ve demokrasi güçleri ile bir araya geldiÄŸini ve ortak bir mücadele zemini yaratmak için çalÄ±ÅŸmalar yürüttüÄŸünü ifade eden Bozgeyik, bu kapsamda ortak bir deklarasyon da yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±. Bozgeyik, her emek ve meslek örgütünün kendi baÄŸÄ±msÄ±z programÄ±nÄ± da oluÅŸturmasÄ± kararÄ± doÄŸrultusunda KESK’in çalÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ocak 2019 ikinci yarÄ±sÄ±na kadar uygulanacak olan kÄ±sa vadeli programÄ±nÄ± belirlediÄŸini ifade etti.

‘MAAÅžLARA GERÇEK ENFLASYON ORANINDA ARTIÅž, GERÇEK BÄ°R TOPLU SÖZLEÅžME’

Bozgeyik, “Krizin bedelini emekçiler deÄŸil krizi yaratanlar ödesin” anlayÄ±ÅŸÄ± doÄŸrultusunda kamu emekçilerinin kayÄ±plarÄ±nÄ± içeren bildiri ve afiÅŸler hazÄ±rlayacaklarÄ±nÄ±, tüm illerde emek ve demokrasi güçleri ile birlikte iÅŸyerlerini, mahalle ve pazar yerlerini, iÅŸçi servis duraklarÄ±nÄ± içeren çalÄ±ÅŸmalar organize edeceklerini ve metropol iller baÅŸta olmak üzere panel, çalÄ±ÅŸtay ve forum gibi aydÄ±nlatma faaliyetleri düzenleyeceklerini söyledi.

MaaÅŸlarda gerçek enflasyon temel alÄ±narak artÄ±ÅŸ yapÄ±lmasÄ± ve gerçek bir toplu sözleÅŸme yapÄ±lmasÄ± talebi ile KasÄ±m ve AralÄ±k aylarÄ±nda büyük kurumlarÄ±n önünde ve kent meydanlarÄ±nda açÄ±klamalar yapacaklarÄ±nÄ± ve iÅŸ yerlerinde bildiriler okuyacaklarÄ±nÄ± belirten Bozgeyik, krize karÅŸÄ± mücadele programÄ± doÄŸrultusunda 17 KasÄ±m’da Ä°zmir’de, AralÄ±k ayÄ±nÄ±n ilk haftasÄ± Ä°stanbul’da, 9 AralÄ±k’ta Samsun’da, 15 AralÄ±k’ta Adana’da, 16 AralÄ±k’ta ise DiyarbakÄ±r’da bölge mitingleri düzenleyeceklerini duyurdu.

Bozgeyik, Ocak ayÄ±nÄ±n ikinci yarÄ±sÄ±nda ise Ankara merkezli bir Türkiye mitinginin örgütlenmesi için çalÄ±ÅŸacaklarÄ±nÄ± söyledi. 19-25 KasÄ±m tarihleri arasÄ±nda “YoksulluÄŸa, güvencesizliÄŸe, ÅŸiddete karÅŸÄ± kadÄ±nlar mücadelede buluÅŸuyor” ÅŸiarÄ± ile 25 KasÄ±m KadÄ±na Yönelik Åžiddete KarÅŸÄ± Mücadele ve UluslararasÄ± DayanÄ±ÅŸma Günü” kapsamÄ±nda tüm illerde eylem ve etkinlikler düzenleyeceklerini ifade etti. (Ankara/EVRENSEL)

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