Bedrettin Dalan MHP'den Ä°stanbul adayÄ± olacaÄŸÄ± iddiasÄ±nÄ± yalanladÄ±

MHPâ€™nin bazÄ± kaynaklarÄ± yerel seÃ§imlerde Ä°stanbulâ€™a Bedrettin Dalanâ€™Ä± aday gÃ¶stereceÄŸini iddia etti. Dalan iddialarÄ± yalanladÄ±.

MHP’nin yerel seçimlerde Ä°stanbul’a Bedrettin Dalan’Ä± aday göstereceÄŸi iddia edildi.

A Haber'e konuÅŸan Bedrettin Dalan'Ä±n, "Åžu an siyasete girmeyi düÅŸünmüyorum. Siyaset benim için bitmiÅŸtir. Tekrar aday olmayacaÄŸÄ±m" dediÄŸi belirtildi.

Devlet Bahçeli'de geçtiÄŸimiz günlerde yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Ä°stanbul'da da bir sürprizimiz olabilir. Onun için ileri günleri beklemek lazÄ±mdÄ±r" ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Bedrettin Dalan hakkÄ±nda Ergenekon davasÄ± kapsamÄ±nda 12 Nisan 2010'da yakalama kararÄ± çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. 18 Åžubat 2015 tarihinde yakalama kararÄ± kaldÄ±rÄ±lan Dalan, 10 Mart 2015' te Türkiye' ye döndü.

18 Temmuz 1941 Bayburt doÄŸumlu olan Bedrettin Dalan mühendis, siyasetçi ve 1984-1989 arasÄ±nda Ä°stanbul'un ilk BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± olarak biliniyor. Dalan, Ä°stek VakfÄ± ve Yeditepe Üniversitesi'nin kurucusu. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 31 Ekim 2018 12:53

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