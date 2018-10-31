RektÃ¶r: ErdoÄŸan'a itaat etmek farzdÄ±r, karÅŸÄ± gelmek haramdÄ±r

Harran Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Ramazan TaÅŸaltÄ±n'Ä±n skandal sÃ¶zlerine AKP'den de tepki geldi.

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan TaÅŸaltÄ±n, Akit TV'de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± programda skandal ifadeler kullandÄ±. TaÅŸaltÄ±n "CumhurbaÅŸkanÄ±na itaat etmek farzÄ± ayn'dÄ±r" açÄ±klamasÄ±nÄ± yaparak ErdoÄŸan'a karÅŸÄ± gelmenin de haram olduÄŸunu söyledi.

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan TaÅŸaltÄ±n, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan TaÅŸaltÄ±n, " Ä°slami olarak cumhurbaÅŸkanÄ±na itaat etmek farzÄ± ayÄ±n’dÄ±r. KarÅŸÄ± gelmek de harpten kaçmak manasÄ±na gelir haramdÄ±r" ifadelerini kullandÄ±.

Ramazan TaÅŸaltÄ±n, “Elbette yalnÄ±z FETÖ ile mücadelede yalnÄ±zdÄ±. Åžu anda baÅŸkanlÄ±k sistemine gittiÄŸimiz dönemde çok daha yetkili durumda CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z… Ä°slami olarak cumhurbaÅŸkanÄ±na itaat etmek farzÄ± ayÄ±n’dÄ±r. KarÅŸÄ± gelmek de harpten kaçmak manasÄ±na gelir haramdÄ±r. Biz itaat ediyoruz cumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zdÄ±r” ifadelerini kullandÄ±.

AKP'DEN TEPKÄ°

AKP Milletvekili ve Grup BaÅŸkanÄ± Naci BostancÄ±'dan Twitter hesabÄ±ndan, "Harran Üniversitesi rektörünün CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zla ilgili sözlerinin a. Cumhuriyetimizle b. Ä°slamla c. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n siyasal anlayÄ±ÅŸÄ±yla d. Rektörlük makamÄ±nda aranan akademik müktesebatla hiçbir ilgisi yoktur" dedi. (HABER MERKEZÄ°)

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