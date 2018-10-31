Tutuklanan CHP Eski Milletvekili Eren Erdem hakim karÅŸÄ±sÄ±nda

DuruÅŸma Ã¶ncesi aÃ§Ä±klama yapan CHP Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Canan KaftancÄ±oÄŸlu: Eren Erdem'in yanÄ±ndayÄ±z.

‘FETÖ/PDY’ soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda haklarÄ±nda dava açÄ±lan CHP Eski Milletvekili Eren Erdem'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 12 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±. Dava öncesi açÄ±klama yapan CHP Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Canan KaftancÄ±oÄŸlu, Eren Erdem'in tutuklanmasÄ±na gerekçe olacak hiçbir hukuki delil olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, Eren Erdem'in yanÄ±nda olduklarÄ±nÄ± belirtti.

Ä°LK DURUÅžMA BAÅžLADI

Ä°stanbul 23. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nce Silivri Cezaevi'nin kaÅŸÄ±sÄ±nda bulunan binada görülen duruÅŸmada tutuklu sanÄ±k Eren Erdem ile tutuksuz sanÄ±klar Turan Ababey, Emre ErciÅŸ, Mehmet Bozkurt ve Kutlu Esendemir katÄ±ldÄ±. CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±larÄ± Aykut ErdoÄŸdu ve Gökçe Gökçen ile CHP milletvekilleri Ali Åžeker, Ahmet AkÄ±n, Mahmut Tanal'Ä±n yanÄ± sÄ±ra bazÄ± eski CHP milletvekilleri ile çok sayÄ±da partili destek için geldi. Eren Erdem'in annesi Hüsniye ve babasÄ± Hasan Erdem de duruÅŸmayÄ± izliyor. Erdem'in savunmasÄ±yla duruÅŸma devam ediyor.

Ä°DDÄ°ANAME

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca hazÄ±rlanan iddianamede, 17-25 AralÄ±k ses kayÄ±tlarÄ±nÄ± servis ettiÄŸi dönemin KarÅŸÄ± Gazetesi Genel YayÄ±n Yönetmeni eski CHP Milletvekili Eren Erdem ile gazetenin sahibi Turan Ababey'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 12 kiÅŸi "ÅŸüpheli" sÄ±fatÄ±yla yer alÄ±yor. Erdem'in "FETÖ/PDY silahlÄ± terör örgütü içindeki hiyerarÅŸik yapÄ±ya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardÄ±m etmek" ve "Göreve iliÅŸkin sÄ±rrÄ±n açÄ±klanmasÄ±", "GizliliÄŸin ihlali" suçlarÄ±ndan 22 yÄ±la kadar hapsi talep edilirken, KarÅŸÄ± gazetesinin eski çalÄ±ÅŸanÄ± 8 ÅŸüpheli hakkÄ±nda da deÄŸiÅŸik oranlarda hapis cezasÄ± isteniyor. Turan Ababey'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 3 ÅŸüphelinin "SilahlÄ± terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardÄ±m etme" suçundan 15'er yÄ±la kadar hapsi istenen iddianamede bu 3 ÅŸüphelinin etkin piÅŸmanlÄ±k hükmünden yararlandÄ±rÄ±lmasÄ± talep ediliyor.

DAVA ÖNCESÄ° AÇIKLAMA: EREN ERDEM'Ä°N YANINDAYIZ.

Dava öncesi CHP Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Canan KaftancÄ±oÄŸlu yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, ÅŸunlarÄ± söyledi:

"CHP Parti meclisi üyesi Erden Erdem 124 gündür neden tutuklu? sorusunu bir kez daha basÄ±n aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla sormak istiyoruz. 'Neden tutuklu?' diyoruz çünkü parti meclisi üyemiz Eren Erdem'in tutuklanmasÄ±na gerekçe olacak hiçbir hukuki delil olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. Ve bu tutuklamalarÄ±n geçmiÅŸ dönem tutuklamalarÄ±nda olduÄŸu gibi tamamen siyasi olduÄŸunu biliyoruz. Eren Erdem'in tutuklamasÄ±nÄ±n tamamen siyasi gerekçelerle olduÄŸunu bildiÄŸimiz için ve bunu fazlasÄ±yla kapatmak isteyenler ne yazÄ±k ki bugün Silivri'de basÄ±n açÄ±klamasÄ± yapmamÄ±zÄ±n da önüne geçmeye çalÄ±ÅŸarak veya çokça sanÄ±klÄ± bir davayÄ± küçücük salonlarda davasÄ±nÄ±n görülmesini saÄŸlayarak bu tutukluluktaki hukuksuzluklarÄ± kamuoyundan kaçÄ±rarak yine geçmiÅŸte olduÄŸu gibi oldu bittiyle siyasi bir davayÄ± götürmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Ama ÅŸunu bilsinler ki; Ne Eren Erdem DavasÄ±'nda ne de bundan sonra, bundan önce görülmüÅŸ davalarda haksÄ±z hukuksuz yere dava sürecini yürütenler zamanÄ± geldiÄŸinde bu cezaevlerinde kendilerinin olduÄŸunu biliyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, genel baÅŸkan yardÄ±mcÄ±larÄ±mÄ±zla, milletvekillerimizle ve örgütümüzle birlikte haksÄ±z hukuksuz yere 124 gündür rehin tutulan Eren Erdem'in yanÄ±ndayÄ±z. Bundan sonra hep birlikte Eren Erdem'in hakkÄ±nÄ± hukukunu korumaya devam edeceÄŸiz" ifadelerini kullandÄ±. (Ä°stanbul/DHA)

www.evrensel.net