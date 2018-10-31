Eren Erdem: Tutuklayacaklarsa Adnan Oktar tarikatÄ±ndan tutuklasalarmÄ±ÅŸ

Tutuklanan CHP Eski Milletvekili Eren Erdem savunma yaptÄ±: Beni bir tarikata baÄŸlÄ± olarak tutuklayacaklarsa Adnan Oktar tarikatÄ±ndan tutuklasalarmÄ±ÅŸ.

‘FETÖ/PDY’ soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda haklarÄ±nda dava açÄ±lan CHP Eski Milletvekili Eren Erdem'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 12 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±. DuruÅŸmada savunma yapan Eren Eedem de, "Beni utandÄ±ran ÅŸey, FETÖ’den tutuklanmamdÄ±r. Beni bir tarikata baÄŸlÄ± olarak tutuklayacaklarsa Adnan Oktar tarikatÄ±ndan tutuklasalarmÄ±ÅŸ. OranÄ±n mürit yapÄ±sÄ± bana daha uygundu" diye konuÅŸtu.

Ä°LK DURUÅžMA BAÅžLADI

Ä°stanbul 23. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nce Silivri Cezaevi'nin kaÅŸÄ±sÄ±nda bulunan binada görülen duruÅŸmada tutuklu sanÄ±k Eren Erdem ile tutuksuz sanÄ±klar Turan Ababey, Emre ErciÅŸ, Mehmet Bozkurt ve Kutlu Esendemir katÄ±ldÄ±. CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±larÄ± Aykut ErdoÄŸdu ve Gökçe Gökçen ile CHP milletvekilleri Ali Åžeker, Ahmet AkÄ±n, Mahmut Tanal'Ä±n yanÄ± sÄ±ra bazÄ± eski CHP milletvekilleri ile çok sayÄ±da partili destek için geldi. Eren Erdem'in annesi Hüsniye ve babasÄ± Hasan Erdem de duruÅŸmayÄ± izliyor.

EREN ERDEM SAVUNMA YAPTI

DuruÅŸmada savunma yapan Erdem, KarÅŸÄ± gazetesinde yayÄ±mlanmÄ±ÅŸ bazÄ± yazÄ±larÄ±nÄ± okuyarak, “Cemaatin AK Parti'den daha tehlikeli olduÄŸunu yazmÄ±ÅŸÄ±m. Ä°nsanlar AKP'yi dahi arayacak hale gelecek diye yazmÄ±ÅŸÄ±m. EsasÄ±nda ben devletimizden bir madalya bekliyordum. Madalya beklerken kendimi cezaevinde buldum. Ben 15 Temmuz darbe giriÅŸimini 5 yÄ±l önce haber verdim. Postmodern darbe yaklaÅŸÄ±yor diye bir makale yayÄ±mladÄ±m." dedi.

‘ADNAN OKTAR TARÄ°KATINDAN TUTUKLASALARMIÅž’

Erdem, "Ben siyasi tutukluyum. TutuklanacaÄŸÄ±mÄ± biliyordum. Beni utandÄ±ran ÅŸey, FETÖ’den tutuklanmamdÄ±r. Beni bir tarikata baÄŸlÄ± olarak tutuklayacaklarsa Adnan Oktar tarikatÄ±ndan tutuklasalarmÄ±ÅŸ. OranÄ±n mürit yapÄ±sÄ± bana daha uygundu." diye konuÅŸtu.

Ä°ddianamede kapatÄ±lan Cihan Haber AjansÄ±'na giderek gizli görüÅŸmeler yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±n öne sürüldüÄŸünü ifade eden Erdem, bu görüÅŸmelere iliÅŸkin video, HTS kayÄ±tlarÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. Gizli tanÄ±k beyanlarÄ±ndan yola çÄ±kÄ±larak böyle iddialarda bulunulduÄŸunu dile getiren Erdem, bu iddialarÄ± yalanladÄ±.

Erdem, iddianamenin tamamen gizli tanÄ±k ifadeleri üzerine kurulu olduÄŸunu aktararak, "Gizli tanÄ±k benim gazeteden 4 bin lira maaÅŸ aldÄ±ÄŸÄ±mÄ± söylemiÅŸ. YaÅŸantÄ±ma yetmeyecek bir para olduÄŸunu belirtmiÅŸ, gerisini FETÖ'nün bana verdiÄŸini söylemiÅŸ. Gizli tanÄ±k bir vergi kaçakçÄ±sÄ±ydÄ±. Ben 12 bin 500 lira maaÅŸ alÄ±yordum. 4 bin lirasÄ±nÄ± banka üzerinden, geri kalanÄ±nÄ± elden alÄ±yordum. Çift sözleÅŸme yaptÄ±k. Birçok sektörde bu usul uygulanÄ±yordu." ifadelerini kullandÄ±.

Dosyada kendisi ile ilgili bir tape bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ByLock kullanÄ±cÄ±sÄ± ve Bank Asya'da hesabÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yazdÄ±ÄŸÄ± kitaplar nedeniyle Bank Asya'nÄ±n kendisine dava açtÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Erdem, Fetullah Gülen'in aleyhine yazdÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lar hakkÄ±nda örnekler verdi.

Dedesinin 12 Eylül'de dükkanÄ±n yanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°stanbul'a geldiÄŸini, Alevi olmalarÄ± nedeniyle kendilerinin küçükken uyarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Erdem, Mahkeme BaÅŸkanÄ±'nÄ±n "Kimsenin mensubu olduÄŸu dini görüÅŸü yargÄ±lamÄ±yoruz." ifadelerini kullanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan savunmasÄ±nda ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"HayatÄ±mda tarikat deneyimim oldu. Orta okulda sigara içmeye baÅŸladÄ±m. Menzil dergahÄ±nda sigara ve çay içiliyordu. Rahat sigara içmek için oraya gidiyordum. Sosyal medyada kafamda tekkeyle fotoÄŸraf yayÄ±mlandÄ±. Elimde iyi ki sigara görünüyordu. Ahmet Hakan 'Hiçbir FETÖ’cü sigara içmez, zehir içer ama sigara içmez.' diye bir yazÄ± yazdÄ±. O olaydan öyle kurtulduk. Hiçbir FETÖ’cünün, ÅŸakirtin elinde sigara göremezsiniz."

DuruÅŸma, Eren Erdem'in savunmasÄ±yla devam ediyor.

Ä°DDÄ°ANAME

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca hazÄ±rlanan iddianamede, 17-25 AralÄ±k ses kayÄ±tlarÄ±nÄ± servis ettiÄŸi dönemin KarÅŸÄ± Gazetesi Genel YayÄ±n Yönetmeni eski CHP Milletvekili Eren Erdem ile gazetenin sahibi Turan Ababey'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 12 kiÅŸi "ÅŸüpheli" sÄ±fatÄ±yla yer alÄ±yor. Erdem'in "FETÖ/PDY silahlÄ± terör örgütü içindeki hiyerarÅŸik yapÄ±ya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardÄ±m etmek" ve "Göreve iliÅŸkin sÄ±rrÄ±n açÄ±klanmasÄ±", "GizliliÄŸin ihlali" suçlarÄ±ndan 22 yÄ±la kadar hapsi talep edilirken, KarÅŸÄ± gazetesinin eski çalÄ±ÅŸanÄ± 8 ÅŸüpheli hakkÄ±nda da deÄŸiÅŸik oranlarda hapis cezasÄ± isteniyor. Turan Ababey'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 3 ÅŸüphelinin "SilahlÄ± terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardÄ±m etme" suçundan 15'er yÄ±la kadar hapsi istenen iddianamede bu 3 ÅŸüphelinin etkin piÅŸmanlÄ±k hükmünden yararlandÄ±rÄ±lmasÄ± talep ediliyor.

DAVA ÖNCESÄ° AÇIKLAMA: EREN ERDEM'Ä°N YANINDAYIZ

FotoÄŸraf: DHA

Dava öncesi CHP Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Canan KaftancÄ±oÄŸlu yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, ÅŸunlarÄ± söyledi:

"CHP Parti meclisi üyesi Erden Erdem 124 gündür neden tutuklu? sorusunu bir kez daha basÄ±n aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla sormak istiyoruz. 'Neden tutuklu?' diyoruz çünkü parti meclisi üyemiz Eren Erdem'in tutuklanmasÄ±na gerekçe olacak hiçbir hukuki delil olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. Ve bu tutuklamalarÄ±n geçmiÅŸ dönem tutuklamalarÄ±nda olduÄŸu gibi tamamen siyasi olduÄŸunu biliyoruz. Eren Erdem'in tutuklamasÄ±nÄ±n tamamen siyasi gerekçelerle olduÄŸunu bildiÄŸimiz için ve bunu fazlasÄ±yla kapatmak isteyenler ne yazÄ±k ki bugün Silivri'de basÄ±n açÄ±klamasÄ± yapmamÄ±zÄ±n da önüne geçmeye çalÄ±ÅŸarak veya çokça sanÄ±klÄ± bir davayÄ± küçücük salonlarda davasÄ±nÄ±n görülmesini saÄŸlayarak bu tutukluluktaki hukuksuzluklarÄ± kamuoyundan kaçÄ±rarak yine geçmiÅŸte olduÄŸu gibi oldu bittiyle siyasi bir davayÄ± götürmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Ama ÅŸunu bilsinler ki; Ne Eren Erdem DavasÄ±'nda ne de bundan sonra, bundan önce görülmüÅŸ davalarda haksÄ±z hukuksuz yere dava sürecini yürütenler zamanÄ± geldiÄŸinde bu cezaevlerinde kendilerinin olduÄŸunu biliyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, genel baÅŸkan yardÄ±mcÄ±larÄ±mÄ±zla, milletvekillerimizle ve örgütümüzle birlikte haksÄ±z hukuksuz yere 124 gündür rehin tutulan Eren Erdem'in yanÄ±ndayÄ±z. Bundan sonra hep birlikte Eren Erdem'in hakkÄ±nÄ± hukukunu korumaya devam edeceÄŸiz" ifadelerini kullandÄ±. (Ä°stanbul/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 31 Ekim 2018 13:53

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