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FotoÄŸraf: DHA
Ä°stanbul HavalimanÄ±'nda ilk uÃ§uÅŸ yapÄ±lÄ±yor (31 Ekim)
31 Ekim 2018 10:03
Ä°stanbul HavalimanÄ±'ndan ilk tarifeli seferi gerÃ§ekleÅŸtirecek olan TÃ¼rk Hava YollarÄ±'nÄ±n "TK 2124" kodlu uÃ§aÄŸÄ±, Ankara'ya hareket etti.
Ä°stanbul HavalimanÄ±'nda ilk ticari uçuÅŸ Türk Hava YollarÄ±'nÄ±n (THY) Ä°stanbul-Ankara seferiyle bugün baÅŸladÄ±. Uçak, Ankara'ya hareket etti.
Yolcular sabah erken saatlerinde havalimanÄ±na geldi.
THY saat 11.30'da gerçekleÅŸtirdiÄŸi ilk seferini Boeing 777 tipi geniÅŸ gövdeli uçakla yaptÄ±. Ä°lk uçuÅŸta 340 yolcu bulunuyor.
Ä°kinci sefer ise Boeing 737-800 tipi uçakla Ercan HavalimanÄ±'na olacak. Ä°stanbul HavalimanÄ±'na ilk inecek uçak ise saat 14.15'te Ankara-Ä°stanbul seferini yapan yolcu uçaÄŸÄ±. (Ä°stanbul/DHA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 31 Ekim 2018 11:34
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