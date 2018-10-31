Merkez BankasÄ± enflasyon tahminini yÃ¼zde 23,5'e yÃ¼kseltti

Merkez BankasÄ±, gÄ±da enflasyonu tahminini yÃ¼zde 13'ten yÃ¼zde 29,5'e, yÄ±l sonu enflasyon tahminini ise yÃ¼zde 13,4'ten 23,5'e yÃ¼kselttiklerini aÃ§Ä±kladÄ±.

Merkez BankasÄ±'nÄ±n yÄ±l sonu enflasyon tahmini, Temmuz ayÄ±ndaki yüzde 13.4'ten yüzde 23.5'e yükseldi.

Merkez BankasÄ± BaÅŸkanÄ± Murat Çetinkaya'nÄ±n açÄ±kladÄ±ÄŸÄ±, yÄ±lÄ±n son Enflasyon Raporu'nda, 2019 yÄ±lÄ± sonu tüketici fiyatlarÄ± endeksi (TÜFE) tahmini yüzde 9.3 düzeyinden yüzde 15.2'ye, 2020 yÄ±lÄ± sonu TÜFE tahmini de yüzde 6.7'den yüzde 9.3'e yükseltildi.

Raporda, 2018 sonunda gÄ±da enflasyonu tahmini de yüzde 13 düzeyinden yüzde 29.5 düzeyine yükseltildi.

Çetinkaya, "Tühminleri küresel risk iÅŸtahÄ±nda bozulma olmayacaÄŸÄ± öngörüsüyle yaptÄ±k" dedi.

Sunumda, "Kurdan enflasyona geçiÅŸ bundan sonra sÄ±nÄ±rlÄ± olur" diyen Çetinkaya, "Enflasyonun hedeflere yönelmesi için elimizdeki tüm araçlarÄ± kullanacaÄŸÄ±z" dedi.

Maliyet baskÄ±larÄ±nÄ±n "enflasyonun seyri üzerinde etkili" olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizen Çetinkaya, "AkaryakÄ±tta eÅŸel mobil sistemi baskÄ±larÄ± sÄ±nÄ±rladÄ±" dedi ve ekledi: "Tüketici enflasyonu yÄ±lÄ±n üçüncü çeyreÄŸinde yüzde 24.5 seviyesine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Türk lirasÄ±nÄ±n bu dönemde yüzde 37 civarÄ±nda deÄŸer kaybetmiÅŸ olmasÄ± enflasyondaki yükseliÅŸin en önemli belirleyicisi oldu.

YÄ±llÄ±k enflasyondaki artÄ±ÅŸÄ±n alt gruplar geneline yayÄ±lmasÄ± ve döviz kuru geçiÅŸkenliÄŸi görece düÅŸük olan ürün gruplarÄ±nda bile yüksek fiyat artÄ±ÅŸlarÄ± kaydedilmiÅŸ olmasÄ± fiyatlama davranÄ±ÅŸÄ±nÄ±n belirgin bir ÅŸekilde bozulduÄŸuna iÅŸaret etmektedir.

"Bu geliÅŸmede döviz kurlarÄ±nda yükselen oynaklÄ±ÄŸÄ±n enflasyon belirsizliÄŸini arttÄ±rmasÄ± döviz kurundan tüketici enflasyonuna geçiÅŸkenliÄŸin güçlenmesi ve geçmiÅŸ enflasyona endeksleme eÄŸiliminin yaygÄ±nlaÅŸmasÄ± belirleyici oldu.

"Ä°ÅŸ talep koÅŸullarÄ±n üçünü çeyrek itibariyle enflasyonu düÅŸürücü yönde etkilemesine karÅŸÄ±n turizmdeki olumlu görünümün sürmesi, bu sektördeki baÄŸlantÄ±sÄ± güçlü kalemlerde fiyat artÄ±ÅŸlarÄ±na neden oldu.

"AyrÄ±ca üretici enflasyonu kaynaklÄ± mali baskÄ±lar da tüketici enflasyonu üzerinde belirleyici olmaktadÄ±r.

"Ä°ktisadi faaliyet yÄ±lÄ±n ikinci çeyreÄŸinde yavaÅŸlamakla birlikte temmuz enflasyon raporunda öngörülenden bir miktar daha kuvvetli gerçekleÅŸti.

"Ä°kinci çeyrekte yurt içi talepteki zayÄ±flamaya baÄŸlÄ± olarak ithalatÄ±n gerilemesi ve turizmdeki toparlanmanÄ±n güç kazanmasÄ±yla net ihracat dönemlik büyümenin temel belirleyicisi oldu.

"Döviz kurlarÄ±ndaki yüksek oynaklÄ±k belirsizlik algÄ±lamalarÄ±ndaki bozulma ve finansal koÅŸullardaki sÄ±kÄ±laÅŸma nedeniyle iktisadi faaliyetteki yavaÅŸlamanÄ±n üçüncü çeyrekte devam ettiÄŸini deÄŸerlendiriyoruz.

"MayÄ±s ve Haziran ayÄ±ndaki parasal sÄ±kÄ±laÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan temmuz ayÄ±ndaki para politikasÄ± kurulundaki toplantÄ±mÄ±zda politika duruÅŸumuzu deÄŸiÅŸtirmedik.

"Kara metnimizde iÅŸ talep koÅŸullarÄ±ndaki yavaÅŸlama ile para politikasÄ±nÄ±n gecikmeli etkilerinin izlenmesi gerektiÄŸini ifade etmiÅŸtik.

"Bununla birlikte enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduÄŸu yüksek seviyelerin fiyatlama davranÄ±ÅŸÄ± üzerinde risk oluÅŸturmaya devam etmesiyle, sÄ±kÄ± para politikasÄ±nÄ±n uzun bir müddet korunmasÄ±nÄ±n gerekebileceÄŸini deÄŸerlendirdik." (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 31 Ekim 2018 11:31

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