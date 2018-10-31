DÄ±ÅŸ ticaret aÃ§Ä±ÄŸÄ± eylÃ¼lde yÃ¼zde 77,1 geriledi

DÄ±ÅŸ ticaret aÃ§Ä±ÄŸÄ±, dÃ¶vizlerdeki keskin yÃ¼kseliÅŸin etkisiyle eylÃ¼l ayÄ±nda yÃ¼zde 77,1 dÃ¼ÅŸerek 1 milyar 869 milyon dolara geriledi.

Türkiye Ä°statistik Kurumu’nun (TÜÄ°K) Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± iÅŸbirliÄŸiyle oluÅŸturduÄŸu geçici dÄ±ÅŸ ticaret verilerine göre, dÄ±ÅŸ ticaret açÄ±ÄŸÄ± eylül ayÄ±nda yüzde 77,1 düÅŸerek 1 milyar 869 milyon dolara geriledi.

Ä°hracat eylülde geçen yÄ±lÄ±n anÄ± ayÄ±na göre yüzde 22,4 artarak 14 milyar 456 milyon dolara yükseldi, ithalat yüzde 18,3’lük bir düÅŸüÅŸle 16 milyar 326 milyon dolara geriledi.

TÜÄ°K verilerine göre; “Mevsim ve takvim etkilerinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ seriye göre ihracat Eylül ayÄ±nda AÄŸustos’a göre yüzde 1,3 artarken, ithalat yüzde 3,9 azaldÄ±. Takvim etkilerinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ seriye göre ise ihracat Eylül’de bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na göre yüzde 16,3 arttÄ± ve ithalat yüzde 22,8 azaldÄ±. Ä°hracatÄ±n ithalatÄ± karÅŸÄ±lama oranÄ± Eylül ayÄ±nda yüzde 88,5'e yükseldi, bu oran geçen yÄ±lÄ±n aynÄ± döneminde yüzde 59,1’di.

Tablo: TÜÄ°K

Verilere göre;

â– Avrupa BirliÄŸi’ne (AB-28) yapÄ±lan ihracat eylülde 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n aynÄ± ayÄ±na göre yüzde 24,4 artarak 7 milyar 322 milyon dolara yükseldi. AB’nin ihracattaki payÄ± 2017 eylül ayÄ±ndaki yüzde 49,9 düzeyinden, eylülde yüzde 50,6’ya yükseldi.

â– “Almanya'ya yapÄ±lan ihracat eylülde 1 milyar 421 milyon dolar olurken, Almanya’yÄ± sÄ±rasÄ±yla 1 milyar 56 milyon dolar ile BirleÅŸik KrallÄ±k, 816 milyon dolar ile Ä°talya ve 719 milyon dolar ile Irak takip etti.

â– “Rusya'dan yapÄ±lan ithalat, eylül ayÄ±nda 1 milyar 721 milyon dolar oldu ve Rusya’yÄ± 1 milyar 510 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 413 milyon dolar ile Almanya ve 1 milyar 107 milyon dolar ile ABD izledi.”

(DHA)

Tablo: TÜÄ°K

www.evrensel.net