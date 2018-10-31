FotoÄŸraf: VOA/Wikimedia Commons (Public Domain)
â€˜Ä°ki askerin donarak Ã¶lmesi araÅŸtÄ±rÄ±lsÄ±nâ€™ Ã¶nergesini AKP reddetti
Ä°YÄ° Parti'nin, donarak yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren 2 asker iÃ§in verdiÄŸi araÅŸtÄ±rma Ã¶nergesi AKP'nin oylarÄ±yla Meclisten geÃ§emedi.Â
Dersim’in NazÄ±miye ilçesi kÄ±rsalÄ±nda, operasyon dönüÅŸünde 2 askerin donarak yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesinin ardÄ±ndan Ä°YÄ° Parti Grup BaÅŸkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkan araÅŸtÄ±rma önergesi verdi.
Konunun araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± isteyen önerg AKP tarafÄ±ndna reddedildi. MHP ve HDP de çekimser oy kullandÄ±.
KararÄ±, Ä°YÄ° Parti MuÄŸla Milletvekili Metin Ergun, “Donarak ÅŸehit olan askerlerimizle ilgili olarak verdiÄŸimiz önergeye Ak Parti red, MHP ve HDP ise çekimser oy verdi” ifadeleriyle sosyal medyadan duyurdu. (HABER MERKEZÄ°)
Grup BaÅŸkan Vekilimiz @LutfuTurkkan, 26 Ekim Cuma günü, Tunceli NazÄ±miye’de 2 askerimizin donarak ÅŸehit olmasÄ± ile ilgili TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’na araÅŸtÄ±rma önergesi vermiÅŸtir. pic.twitter.com/zC7ceJMrcg— Ä°YÄ° Parti TBMM (@iyipartitbmm) 30 Ekim 2018
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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 31 Ekim 2018 10:44