â€˜Ä°ki askerin donarak Ã¶lmesi araÅŸtÄ±rÄ±lsÄ±nâ€™ Ã¶nergesini AKP reddetti

FotoÄŸraf: VOA/Wikimedia Commons (Public Domain)

â€˜Ä°ki askerin donarak Ã¶lmesi araÅŸtÄ±rÄ±lsÄ±nâ€™ Ã¶nergesini AKP reddetti

    • 31 Ekim 2018 10:34

    Ä°YÄ° Parti'nin, donarak yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren 2 asker iÃ§in verdiÄŸi araÅŸtÄ±rma Ã¶nergesi AKP'nin oylarÄ±yla Meclisten geÃ§emedi.Â 

    Dersim’in NazÄ±miye ilçesi kÄ±rsalÄ±nda, operasyon dönüÅŸünde 2 askerin donarak yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesinin ardÄ±ndan Ä°YÄ° Parti Grup BaÅŸkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkan araÅŸtÄ±rma önergesi verdi. 

    Konunun araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± isteyen önerg AKP tarafÄ±ndna reddedildi. MHP ve HDP de çekimser oy kullandÄ±. 

    KararÄ±, Ä°YÄ° Parti MuÄŸla Milletvekili Metin Ergun, “Donarak ÅŸehit olan askerlerimizle ilgili olarak verdiÄŸimiz önergeye Ak Parti red, MHP ve HDP ise çekimser oy verdi” ifadeleriyle sosyal medyadan duyurdu. (HABER MERKEZÄ°)


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    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 31 Ekim 2018 10:44
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