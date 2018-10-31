FazÄ±l Say, Ä°zmir'i notalarla anlattÄ±

Piyanist ve besteci FazÄ±l Say, Ä°zmir iÃ§in Ã¶zel olarak bestelediÄŸi eserini ilk kez Ã§aldÄ±.

Dünyaca ünlü piyanist FazÄ±l Say, Ä°zmir için bestelediÄŸi eserini ilk kez çaldÄ±. SanatçÄ±nÄ±n Ä°zmir Belediyesi'nin 150'nci kuruluÅŸ yÄ±l dönümü için özel olarak notalara döktüÄŸü 'Ä°zmir Süiti' ayakta alkÄ±ÅŸlandÄ±.

Ä°zmir Belediyesinin kuruluÅŸunun 150'nci yÄ±lÄ± anÄ±sÄ±na, Türkiye'nin yetiÅŸtirdiÄŸi önemli sanatçÄ±lardan piyanist-besteci FazÄ±l Say'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± özel beste, sanatseverlerce beÄŸeni ile karÅŸÄ±landÄ±.

FazÄ±l Say'Ä±n Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi için bestelediÄŸi 'Ä°zmir Süiti', ilk kez Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki (AASSM) özel programda seslendirildi. 'Ä°zmir Süiti' adlÄ± eser, 'Körfez DalgalarÄ±', 'Brahms Ä°zmir'de', 'Kordon'da Sessiz Sabah', 'Chopin Ä°zmir'de', 'Urla Åžiiri', 'Rachmaninov Ä°zmir'de' ve 'Zeybek' baÅŸlÄ±klÄ± 7 bölümden oluÅŸuyor.

Salonu dolduran sanatseverler, programÄ±n ardÄ±ndan sanatçÄ±yÄ± dakikalarca ayakta alkÄ±ÅŸladÄ±. YoÄŸun istek üzerine tekrar piyanosunun baÅŸÄ±na geçen FazÄ±l Say, Rachmaninov için uyarladÄ±ÄŸÄ± Ä°zmir MarÅŸÄ± yorumunu bir kez daha çaldÄ±.

Ä°ZMÄ°R BESTESÄ°NÄ° DÜNYA DÄ°NLEYECEK

Çok sevdiÄŸi Ä°zmir için böyle bir eser oluÅŸturmaktan mutluluk duyduÄŸunu söyleyen FazÄ±l Say, "Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi için bestelediÄŸim Ä°zmir Süiti'ni artÄ±k her konserimde çalacaÄŸÄ±m. Yani yÄ±lda en az 120 kez çalacaÄŸÄ±m bir eser oldu" diye konuÅŸtu. Konserin ardÄ±ndan sanatçÄ±ya çiçek vererek teÅŸekkür eden Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi Meclis Üyesi Muzaffer TunçaÄŸ, kazandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bu ölümsüz eser için tüm Ä°zmirliler adÄ±na FazÄ±l Say'a teÅŸekkürlerini dile getirdi. FazÄ±l Say, bu özel Ä°zmir bestesini, 27 AralÄ±k'ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nin 10. yÄ±lÄ± nedeniyle gerçekleÅŸtirilecek konserinde bir kez daha seslendirecek. (DHA)

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