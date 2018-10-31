Suudi BaÅŸsavcÄ± numaralÄ± Ã§antalar ile TÃ¼rkiyeâ€™den ayrÄ±lÄ±yor

Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä± soruÅŸturmasÄ± iÃ§in TÃ¼rkiye'ye gelen Suudi Arabistan BaÅŸsavcÄ±sÄ± Suud El Muceb Ã¼lkesine dÃ¶nÃ¼yor.

Suudi Arabistan BaÅŸkonsolosluÄŸu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± soruÅŸturmasÄ± için Türkiye'ye gelen Suudi Arabistan BaÅŸsavcÄ±sÄ± Suud El Muceb bugün ülkesine dönüyor. BaÅŸsavcÄ± Suud El Muceb'dan önce havalimanÄ±na heyetten bir araç geldi. Araçtan baÅŸsavcÄ±nÄ±n heyetinde bulunan 4 kiÅŸi indi. Bu kiÅŸilerin beraberinde getirdiÄŸi üzerinde numaralar bulunan büyük çantalar dikkat çekti.

SUUDÄ° ARABÄ°STAN KAÅžIKÇI KONUSUNDA SORULARA CEVAP VERMEDÄ°

ABD'nin Washington Post gazetesi, Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesine iliÅŸkin sorulara Suudi Arabistan hükümetinin henüz cevap vermediÄŸini hatÄ±rlatarak, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n ölümüne iliÅŸkin haberlerin de artÄ±k gazetelerin ilk sayfalarÄ±nda yer almadÄ±ÄŸÄ±na dikkati çekti.

Washington Post gazetesinde "YazÄ± Ä°ÅŸleri Kurulu" imzasÄ±yla yayÄ±mlanan yazÄ±da, Suudi Arabistan'Ä±n, Ä°stanbul'daki BaÅŸkonsolosluÄŸu'nda öldürülen gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± hakkÄ±nda sessizliÄŸini koruduÄŸuna vurgu yaptÄ±.

YazÄ±da, "Sorulara cevap vermek yerine, Suudi Arabistan hükümeti ve Trump yönetimindeki ortaklarÄ± sessizliÄŸe büründü. Ä°lgili haberler de ÅŸimdi gazetelerin ilk sayfasÄ±nda yer almÄ±yor." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin KaÅŸÄ±kçÄ± olayÄ±na iliÅŸkin ses kayÄ±tlarÄ±na sahip olduÄŸuna deÄŸinilen yazÄ±da, bu kayÄ±tlarÄ±n ABD istihbarat örgütleriyle de paylaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n olaya iliÅŸkin konuÅŸmasÄ±nda "KaÅŸÄ±kçÄ± nerede?", "Emri kim verdi?" sorularÄ±na dikkat çekilen yazÄ±da, "Suudiler bu sorularÄ±n cevaplarÄ±nÄ± biliyor ve muhtemelen Trump da biliyor. Suudi Arabistan uzmanlarÄ± böyle bir olayÄ±n Veliaht Prens Muhammed bin Selman'Ä±n emri olmadan gerçekleÅŸemeyeceÄŸini düÅŸünüyor" yorumu yapÄ±ldÄ±.

Washington Post YazÄ± Ä°ÅŸleri Kurulu ayrÄ±ca, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n ölümü hakkÄ±nda Türkiye'de temaslarda bulunan CIA Direktörü Gina Haspel ve diÄŸer ABD üst düzey yetkililerinin Kongre üyelerine açÄ±klama yapmasÄ± yönünde çaÄŸrÄ±da bulundu.

KAÅžIKÇI OLAYI

Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'dan, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'na girdikten sonra haber alÄ±namadÄ±.

TürkÄ°yeli yetkililerin inceleme baÅŸlatarak olayÄ±n üzerine gitmesiyle KaÅŸÄ±kçÄ±'yÄ± öldürmek üzere Suudi Arabistan'dan konsolosluÄŸa özel bir infaz timi geldiÄŸi, cesedin yok edilmesi için ormanlÄ±k alanda keÅŸif yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve binadaki delillerin karartÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± detaylarÄ± ortaya çÄ±ktÄ±.

Dünya gündeminin ön sÄ±ralarÄ±na yerleÅŸen bu geliÅŸmeler üzerine, Suudi Arabistan yönetimi 18 gün sonra gazetecinin konsoloslukta öldürüldüÄŸünü kabul etmek zorunda kaldÄ±. Suudi tarafÄ±nÄ±n olayÄ±n planlÄ± bir cinayet olmadÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ± ise uluslararasÄ± kamuoyunda kabul görmedi. Çok sayÄ±da ülkeden tepkiler devam etti. Riyad'daki baÅŸsavcÄ±lÄ±k cinayetin planlÄ± olduÄŸunu açÄ±kladÄ±.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ise bir taraftan Suudi Arabistan'a yaptÄ±rÄ±m uygulanabileceÄŸini dile getirirken diÄŸer taraftan ikili iliÅŸkilerini bozmak istemediÄŸi sinyali verdi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 31 Ekim 2018 16:42

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