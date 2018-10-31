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Afganistan'a ait Mi-35 helikopterleri | FotoÄŸraf: Angelita Lawrence, ABD Hava Kuvvetleri
Afganistan'da askeri helikopter dÃ¼ÅŸtÃ¼: 25 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi
31 Ekim 2018 09:43
Afganistan'da yÃ¼ksek rÃ¼tbeli subaylarÄ± taÅŸÄ±yan helikopterin dÃ¼ÅŸmesi sonucu en az 25 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.
Afganistan ordu yetkilileri, düÅŸen bir askeri helikopterde bulunan 25 kiÅŸinin öldüÄŸünü açÄ±kladÄ±. AçÄ±klamaya göre, helikopter yüksek rütbeli subaylarÄ± taÅŸÄ±yordu.
Üst düzey yetkilileri taÅŸÄ±yan askeri helikopterin BatÄ± Farah eyaletindeki kötü hava koÅŸullarÄ± nedeniyle düÅŸtüÄŸü tahmin ediliyor.
Eyalet sözcüsü Naser Mehdi, helikopterin sabah saatlerinde daÄŸlÄ±k Anar Dara ilçesinden kalktÄ±ktan kÄ±sa bir süre sonra düÅŸtüÄŸünü açÄ±kladÄ±. (HABER MERKEZÄ°)
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