Z raporlarÄ±nÄ±n Gelir Ä°daresi'ne sunulma tarihi 1 Ocak 2019'a ertelendi

Eski nesil Ã¶deme kaydedici cihazlarÄ±n hafÄ±zasÄ± doluncaya kadar kullanÄ±lmasÄ± iÃ§in gÃ¼nlÃ¼k kapanÄ±ÅŸ (Z) raporlarÄ±nÄ±n sunulma sÃ¼resi 1 Ocak'a Ã¶telendi.

Eski nesil ödeme kaydedici cihazlarÄ±n (ÖKC) mali hafÄ±zasÄ± doluncaya kadar kullanÄ±lmasÄ± için günlük kapanÄ±ÅŸ (Z) raporlarÄ±na iliÅŸkin bilgilerin Gelir Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na (GÄ°B) sunulmasÄ± amacÄ±yla tanÄ±nan süre 1 Ocak 2019'a kadar uzatÄ±ldÄ±.

Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Vergi Usul Kanunu Genel TebliÄŸinde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair TebliÄŸi, Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yürürlüÄŸe girdi.

Buna göre, günlük kapanÄ±ÅŸ (Z) raporlarÄ±na ait bilgilerin muhafaza edilmesi ve GÄ°B'in eriÅŸimine sunacak altyapÄ±nÄ±n kurulmasÄ± için 1 Ekim'de biten süre, 1 Ocak 2019'a uzatÄ±ldÄ±.

Perakende mal satÄ±ÅŸlarÄ±yla hizmet ifalarÄ±na yönelik ÖKC'lerle gerçekleÅŸtirilen satÄ±ÅŸlara iliÅŸkin günlük kapanÄ±ÅŸ (Z) raporlarÄ±nda yer alan mali bilgilerin GÄ°B bilgi sistemine elektronik ortamda bildirilmesine iliÅŸkin süre de 1 Ekim'den 1 Ocak 2019'a ötelendi. (AA)

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