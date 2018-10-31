Suudi baÅŸsavcÄ±nÄ±n gece yarÄ±sÄ± MÄ°T'i ziyaret ettiÄŸi iddia edildi

Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayeti iÃ§in Ä°stanbul'a gelen Suudi Arabistan BaÅŸsavcÄ±sÄ± el Ma'cib'in Ä°stanbul MÄ°T BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gittiÄŸi iddia edildi.

Suudi Arabistan BaÅŸkonsolosluÄŸu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± soruÅŸturmasÄ± için Türkiye'ye gelen Suudi Arabistan BaÅŸsavcÄ±sÄ± Suud el Ma'cib'in, saat 00.10 sÄ±ralarÄ±nda Ä°stanbul MÄ°T Bölge MüdürlüÄŸüne gittiÄŸi iddia edildi.

Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± soruÅŸturmasÄ± için iki gün önce Türkiye'ye gelen Suudi Arabistan BaÅŸsavcÄ±sÄ± Suud el Ma'cib'in, kaldÄ±ÄŸÄ± otelde saat 00.10 sÄ±ralarÄ±nda hareketlilik yaÅŸandÄ±. DHA'da yer alan habere göre Suudi BaÅŸsavcÄ±'nÄ±n otelinden ayrÄ±lan konvoyun Ä°stanbul MÄ°T Bölge MüdürlüÄŸüne gittiÄŸi belirtildi.

KONSOLOSLUKTA Ä°NCELEMELERDE BULUNDU

Suudi Arabistan BaÅŸsavcÄ±sÄ± Suud el Ma'cib, dün Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Ä°rfan Fidan ile ikinci kez görüÅŸtü. BaÅŸsavcÄ±, inceleme yapmak üzere Suudi Arabistan Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸuna geçti ve 1,5 saat burada kaldÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Suudi Arabistan BaÅŸsavcÄ±sÄ±, BaÅŸkoÅŸkonsolosluk'ta inceleme yaptÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 31 Ekim 2018 10:07

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