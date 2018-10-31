BOTAÅž'Ä±n doÄŸal gaza yÃ¼zde 8,8'lik indirimi tÃ¼keticiye yansÄ±madÄ±

FotoÄŸraf: Pixabay

BOTAÅž'Ä±n doÄŸal gaza yÃ¼zde 8,8'lik indirimi tÃ¼keticiye yansÄ±madÄ±

    • 31 Ekim 2018 08:31

    BOTAÅž, doÄŸal gaz santrallerine verdiÄŸi gazÄ±n fiyatÄ±nda yÃ¼zde 8,8 indirim yaptÄ±.

    Boru HatlarÄ± ile Petrol TaÅŸÄ±ma AÅž (BOTAÅž) tarafÄ±ndan yarÄ±ndan itibaren geçerli olmak üzere özel sektöre ait doÄŸal gaz santrallerinin fiyatÄ±nda yüzde 8,8, kojenerasyon tesislerinin kullandÄ±ÄŸÄ± gazÄ±n fiyatÄ±nda da yüzde 3,3 indirim yapÄ±ldÄ±. 

    AA muhabirinin edindiÄŸi bilgiye göre, döviz kurundaki düÅŸüÅŸ BOTAÅž'Ä±n elektrik gaz fiyatlarÄ±na yansÄ±dÄ±. 

    Buna göre, özel sektöre ait doÄŸal gaz santrallerinin kullandÄ±ÄŸÄ± gazÄ±n bin metreküpünün fiyatÄ± bin 550 lira olarak belirlendi. Böylece önceki tarifeye göre fiyatta yüzde 8,8'lik düÅŸüÅŸ saÄŸlandÄ±. 

    AyrÄ±ca kompozit kullanÄ±m amaçlÄ± (kojenerasyon tesislerinin kullandÄ±ÄŸÄ±) doÄŸal gazÄ±n bin metreküpünün fiyatÄ± da yüzde 3,3'lük indirimle bin 503 lira olarak tespit edildi. 

    Söz konusu fiyatlar yarÄ±ndan itibaren geçerli olacak.

    Konut ve sanayi tarifesinde ise fiyatlar deÄŸiÅŸmedi. (AA)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 31 Ekim 2018 08:35
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