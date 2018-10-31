'Ä°mar BarÄ±ÅŸÄ±' 2 ay uzatÄ±ldÄ±

Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±nca uygulamaya konulan 'Ä°mar BarÄ±ÅŸÄ±' olarak anÄ±lan uygulama yÄ±l sonuna kadar uzatÄ±ldÄ±. Karar resmi gazetede yayÄ±mlandÄ±.

"Ä°mar BarÄ±ÅŸÄ±" olarak adlandÄ±rÄ±lan YapÄ± KayÄ±t Belgesi baÅŸvuru süresinin 31 AralÄ±k tarihine kadar uzatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin karar da Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.

Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±nca uygulamaya konulan ve Türkiye CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan imzasÄ±yla yayÄ±mlanan karar ile 31 AralÄ±k 2017 tarihinden önce yapÄ±lmÄ±ÅŸ ruhsatsÄ±z veya ruhsat ve eklerine aykÄ±rÄ± yapÄ±lar için YapÄ± KayÄ±t Belgesi baÅŸvuru süresi 31 AralÄ±k 2018'e kadar uzatÄ±ldÄ±.

Söz konusu karar 3194 sayÄ±lÄ± Ä°mar Kanunu'nun geçici 16'ncÄ± maddesi gereÄŸince verildi.

Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±nca vatandaÅŸlarÄ±n devletle ihtilaflÄ± durumunun ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±, imara aykÄ±rÄ±, ruhsatsÄ±z veya ruhsat eklerine aykÄ±rÄ± yapÄ±larÄ±n kayÄ±t altÄ±na alÄ±nmasÄ± yoluyla bu yapÄ±lara yasallÄ±k kazandÄ±rÄ±lmasÄ± hedefiyle hayata geçirilen Ä°mar BarÄ±ÅŸÄ±'nda 8 Haziran'da baÅŸlayan baÅŸvurular bugün sona erecekti.

Çevre ve Åžehircilik BakanÄ± Murat Kurum, 27 Ekim tarihi itibarÄ±yla yaklaÅŸÄ±k 8 milyon 150 bin kiÅŸinin "Ä°mar BarÄ±ÅŸÄ±" için baÅŸvuruda bulunduÄŸunu bildirmiÅŸti. (AA)

31/12/2017 Tarihinden Önce YapÄ±lmÄ±ÅŸ RuhsatsÄ±z veya Ruhsat ve Eklerine AykÄ±rÄ± YapÄ±lar Ä°çin YapÄ± KayÄ±t Belgesi BaÅŸvuru Süresinin 31/12/2018 Tarihine Kadar UzatÄ±lmasÄ±na Dair Karar (Karar SayÄ±sÄ±: 257)

www.evrensel.net