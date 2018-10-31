Merkel: BÄ±rakma kararÄ±m beni uluslararasÄ± politikada zayÄ±f dÃ¼ÅŸÃ¼rmez

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, partisinin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± bÄ±rakmasÄ±nÄ±n, kendisini uluslararasÄ± politikada zayÄ±f dÃ¼ÅŸÃ¼rmeyeceÄŸini sÃ¶yledi.

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± bÄ±rakmasÄ±nÄ±n, kendisini uluslararasÄ± politikada zayÄ±f düÅŸürmeyeceÄŸine inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Merkel'in bÄ±rakacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± Hristiyan Demokrat Parti (CDU) liderliÄŸi için ÅŸu ana kadar üç aday ortaya çÄ±ktÄ±.

Merkel, Berlin'de gazetecilerin konuyla ilgili sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlarken, "UluslararasÄ± iliÅŸkilerdeki durumum açÄ±sÄ±ndan bir deÄŸiÅŸiklik olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünmüyorum; hatta, hükümet baÅŸkanÄ± olarak görevlerime odaklanmak için daha fazla vakit ayÄ±rabileceÄŸim" dedi.

CDU'NUN BAÅžKANLIÄžI Ä°ÇÄ°N HENÜZ ÜÇ ADAY VAR

Merkel'in koltuÄŸunu adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klayan ilk isim Saarland eyaleti eski BaÅŸbakanÄ± ve hali hazÄ±rda CDU Genel Sekreteri olarak görev yapan Annegret Kramp-Karrenbauer oldu. DiÄŸer adaylar ise SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Jens Spahn ve CDU'nun saÄŸ kanadÄ±nÄ±n önde gelen isimlerinden Friedrich Merz.

Merkel, 2021 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lacak genel seçimlerde ve halen BaÅŸkanÄ± olduÄŸu Hristiyan Demokratik BirliÄŸi’nin (CDU) AralÄ±k ayÄ±nda gerçekleÅŸecek olan kongresinde aday olmayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu. (DHA)

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