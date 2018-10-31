ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Pompeo, Yemen'de ateÅŸkes Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo ve ABD Savunma BakanÄ± James Mattis "Yemen'de ateÅŸkes" Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo, Yemen'de çatÄ±ÅŸmayÄ± uzlaÅŸma yoluyla sona erdirmenin, halkÄ±n barÄ±ÅŸ ve yeniden yapÄ±lanma yoluyla iyileÅŸmesinin zamanÄ±nÄ±n geldiÄŸini belirterek ateÅŸkes çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Bakan Pompeo, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, Yemen'de 2014'ten bu yana devam eden çatÄ±ÅŸmanÄ±n bitirilmesi ve barÄ±ÅŸ görüÅŸmelerinin baÅŸlamasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.

Pompeo, "ABD, taraflarÄ±, BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'i Yemen'deki çatÄ±ÅŸmaya barÄ±ÅŸçÄ±l bir çözüm bulmasÄ± için desteklemeye çaÄŸÄ±rÄ±yor. Husilerin kontrolündeki bölgelerden Suudi Arabistan ile BirleÅŸik Arap Emirlikleri'ne (BAE) füze ve insansÄ±z hava aracÄ± (Ä°HA) saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n ve düÅŸmanlÄ±klarÄ±n sona ermesinin zamanÄ± geldi." ifadelerini kullandÄ±.

Öte yandan Pompeo, Suudi Arabistan liderliÄŸindeki koalisyonun da Yemen'deki tüm sivil bölgeleri bombalamayÄ± durdurmasÄ± gerektiÄŸini belirtti.

Pompeo, "Bu kasÄ±m ayÄ±nda, çatÄ±ÅŸmanÄ±n temel sorunlarÄ±nÄ± ele alÄ±nmasÄ±na yönelik güven artÄ±rÄ±cÄ± önlemler uygulanmasÄ±, sÄ±nÄ±rlarÄ±n askerden arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± ve uluslararasÄ± gözlem altÄ±nda bütün büyük silahlarÄ±n yok edilmesi için BM Yemen Özel Temsilcisi liderliÄŸinde üçüncü bir ülkede yapÄ±lmak üzere baÄŸÄ±msÄ±z görüÅŸmeler baÅŸlamalÄ±." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

DüÅŸmanlÄ±klarÄ±n sona ermesi ve siyasi bir çözüm yolunun güçlü bir ÅŸekilde yeniden baÅŸlamasÄ±nÄ±n bölgedeki insani krizi de rahatlatacaÄŸÄ±nÄ± kaydeden Pompeo, "ArtÄ±k çatÄ±ÅŸmayÄ± uzlaÅŸma yoluyla sona erdirmenin, Yemen halkÄ±nÄ±n barÄ±ÅŸ ve yeniden yapÄ±lanma yoluyla iyileÅŸmesinin zamanÄ± geldi." ifadesine yer verdi.

ABD SAVUNMA BAKANI MATTIS'TEN DE ÇAÄžRI

ABD Savunma BakanÄ± James Mattis de ABD BarÄ±ÅŸ Enstitüsünde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Yemen'de 30 gün içinde ateÅŸkes saÄŸlanmasÄ± ve barÄ±ÅŸ görüÅŸmelerinin baÅŸlamasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Mattis, ÅŸimdilik, Yemen'de Husilere yönelik saldÄ±rÄ±larda bulunan Suudi Arabistan ve BirleÅŸik Arap Emirlikleri'nin (BAE) sivilleri vurmamasÄ±nÄ± saÄŸlamaya çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. Mattis, "Uzun dönemli bir çözüm için 30 gün içinde herkesi, bir ateÅŸkesin olduÄŸu, sÄ±nÄ±rlardan çekilmenin saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± ve hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n durduÄŸu bir barÄ±ÅŸ masasÄ± etrafÄ±nda görmek istiyoruz." dedi.

Bakan Mattis, her ne kadar hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda sivillerin hedef alÄ±nmamasÄ± için uÄŸraÅŸÄ±lsa da sonuçta savaÅŸÄ±n devam edeceÄŸini vurguladÄ±.

BarÄ±ÅŸ görüÅŸmelerine geçilmesi gerektiÄŸine dikkati çeken Mattis, "Bunu gelecekte yaparÄ±z diyemeyiz, 30 gün içerisinde yapmamÄ±z gerekir. Suudi Arabistan ve BAE'nin buna hazÄ±r olduÄŸuna inanÄ±yorum. Husiler, (BM Yemen Özel Temsilcisi) Martin Griffith'in yüzüne kapÄ±larÄ± kapatmamÄ±ÅŸ olsaydÄ± ÅŸu anda oraya doÄŸru ilerliyor olurduk." diye konuÅŸtu.

YEMEN'DE NE OLMUÅžTU?

Yemen'de yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana baÅŸkent Sana ve bazÄ± bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüÄŸündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.

Husilerin (Åžii Ensarullah Hareketi) tüm çabalara raÄŸmen katÄ±lÄ±mÄ±nÄ±n saÄŸlanamadÄ±ÄŸÄ± Ä°sviçre'nin Cenevre kentinde 6 Eylül'de baÅŸlayan Yemen konulu istiÅŸare toplantÄ±larÄ± baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±kla sonuçlanmÄ±ÅŸtÄ±.

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Husileri Cenevre'ye getirebilmek için tüm seçenekleri, alternatifleri ve çabayÄ± gösterdiklerini ifade etmiÅŸti. (AA)

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