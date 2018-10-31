Halk ozanÄ± NeÅŸet ErtaÅŸ, Antep'te anÄ±ldÄ±

6 yÄ±l Ã¶nce hayatÄ±nÄ± kaybeden halk ozanÄ± NeÅŸet ErtaÅŸ, Antepâ€™te dÃ¼zenlenen 'Ustalara SaygÄ±, NeÅŸet ErtaÅŸ' etkinliÄŸiyle anÄ±ldÄ±.

Halk ozanÄ± NeÅŸet ErtaÅŸ, ölümünün 6'ncÄ± yÄ±lÄ±nda, Gaziantep BüyükÅŸehir Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen “Ustalara SaygÄ±, NeÅŸet ErtaÅŸ” gecesiyle anÄ±ldÄ±.

BaÅŸak Ä°kiz'in sunduÄŸu, Nida AteÅŸ, Ender BalkÄ±r ve Tülay Örten YÄ±ldÄ±z'Ä±n da türküler seslendirdiÄŸi anma gecesine çok sayÄ±da Antepli katÄ±ldÄ±.

Gaziantep BüyükÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan düzenlenen gecede, ErtaÅŸ'Ä±n yorumuyla hafÄ±zalara kazÄ±nan “Ahirim sensin”, “Al yanak allanÄ±yor”, “Gönül daÄŸÄ±”, “TatlÄ± dile güler yüze” gibi birçok eser seslendirildi. Türkülere eÅŸlik eden izleyenler, kimi zaman hüzünlü kimi zaman ise neÅŸeli anlar yaÅŸandÄ±.

EtkinliÄŸe katÄ±lan sanatçÄ±lar, usta halk ozanÄ± Muharrem ErtaÅŸ’Ä± da unutmadÄ±. (Antep/EVRENSEL)

'NeÅŸet ErtaÅŸ, Cem Karaca ve Mahzuni Åžerif ÅŸarkÄ±larÄ± yasak'

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 31 Ekim 2018 01:30

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