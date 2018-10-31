'Suudi Arabistan, BM'ye 930 milyon dolarÄ± 'iyi reklam' iÃ§in verdi'

Guardian: Suudi Arabistan, 930 milyon dolar yardÄ±m karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda BM'den, Riyad'Ä±n Yemen'de oynadÄ±ÄŸÄ± insani rolÃ¼ Ã¶ne Ã§Ä±karmalarÄ±nÄ± talep etti.

Suudi Arabistan'Ä±n BirleÅŸmiÅŸ Miletler'e Yemen için 930 milyon dolar yardÄ±mÄ±, ''iyi reklam'' karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.

Ä°ngiliz Guardian gazetesi, BM'nin iç yazÄ±ÅŸmalarÄ±na dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberinde, Suudi Arabistan'Ä±n 930 milyon dolar yardÄ±m karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda, BM'den Riyad'Ä±n Yemen'de oynadÄ±ÄŸÄ± insani rolü öne çÄ±karmalarÄ±nÄ± talep ettiÄŸini yazdÄ±.

Haberde, Yemen'e yapÄ±lacak insani yardÄ±m bütçesinin ÅŸartlarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± ''Görünürlük PlanÄ±'' adlÄ± belgede, BM Ä°nsani YardÄ±m Koordinasyon Ofisinin (OCHA), 930 milyon dolar karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Suudi Arabistan ve BirleÅŸik Arap Emirlikleri'nin kapsamlÄ± ''iyi tanÄ±tÄ±m'' ÅŸartlarÄ±nÄ± kabul etmeye zorlandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

OCHA'dan ayrÄ±ca ''Görünürlük PlanÄ±'' kapsamÄ±nda New York Times ve Guardian gibi gazetelerde Suudi Arabistan'Ä±n Yemen'deki insani yardÄ±m çabalarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± haberlerin yayÄ±mlanmasÄ±nÄ± saÄŸlamasÄ± talebinde bulunulduÄŸu da ifade edilen haberde, BM bünyesindeki 5 yardÄ±m kuruluÅŸunun Suudi Arabistan'Ä±n insani rolünü öne çÄ±karmak için atÄ±lmasÄ± gereken 48 adÄ±mÄ± kabul ettiÄŸi kaydedildi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, geçen mart ayÄ±nda New York'ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptÄ±ÄŸÄ± görüÅŸmede, Suudi Arabistan ve BirleÅŸik Arap Emirlikleri (BAE) adÄ±na BM'nin Yemen'e insani yardÄ±mlarÄ±nÄ± desteklemek için 930 milyon dolar tutarÄ±ndaki çeki takdim etmiÅŸti. (AA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 31 Ekim 2018 01:08

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